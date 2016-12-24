«МОРДОВИЯ-2010» ОТЛИЧИЛАСЬ НА КУБКЕ ДАГОМЫСА

Деньги на ветер
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Ноябрьские каникулы девятилетние воспитанники главной футбольной школы нашей республики провели на Черноморском побережье, где двумя составами принимали участие в традиционном международном детско-юношеском турнире Dagomys Cup 2019. Итогом выступления подопечных Рафаэля Асиряна и Алексея Бессонова стали бронзовые медали. Лучшим защитником турнира был признан Мирослав Воробьев.
Результаты матчей с участием первого состава «Мордовии-2010» (3-е место): «Пороховчанин» Санкт-Петербург - 2:2, ДФК «Жемчужина» Новая Заря - 9:0, ДФЦ «Сочи» - 9:1, «Нарт» Сухум - 0:1, «Пороховчанин» Санкт-Петербург - 2:2, пен. 10:9. Результаты матчей с участием второго состава «Мордовии-2010» (6-е место): «Нарт» Сухум - 1:7, ДФК «Жемчужина» Сочи - 1:3, ФК «Сочи» - 0:3, ДФЦ «Сочи» - 3:2, ДФК «Жемчужина» Новая Заря - 0:6. Лавры победителей примерил сухумский «Нарт».
За первую команду выступали: Роман Варламов, Мирослав Воробьев, Платон Воробьев, Владимир Денисов, Кирилл Дерябин, Федор Ивлиев, Александр Рузаев, Михаил Смык, Арсений Тимакин, Ярослав Фирсов и Дмитрий Шумкин. За вторую команду выходили играть: Константин Алдаркин, Глеб Борисов, Михаил Вдовин, Марк Власенко, Михаил Дьяков, Дмитрий Зинченко, Лев Кудашкин, Всеволод Марсяев, Семен Панфилкин, Александр Серов и Никита Толмаев.
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