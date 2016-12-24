ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОТНЯ ШТУРМОВАЛА «ОЛИМП»

16 ноября спортивная Мордовия отмечала Всероссийский день самбо. В праздничную дату в спорткомплексе «Олимп» состоялся традиционный турнир для детей в возрасте от 10 до 12 лет. В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов, представлявших Федерацию самбо Республики Мордовия, «СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина», спортивное общество «Динамо», СДЮСШ-4, клубы спортивных единоборств «Боец», «Лидер» и «Рысь». Наряду с ними участниками упорных схваток стали юные самбисты Ковылкина, Кочкурова, Торбеева и города Наровчат Пензенской области.

С напутственными словами и пожеланиями на параде открытия выступали президент Федерации самбо РМ Владимир Трушкин, директор главной борцовской школы республики Геннадий Атмакин, представитель Общественной организации ветеранов МВД РМ Ряис Аберхаев, вице-президент Федерации самбо РМ Евгений Архипов, представитель саранского казачьего общества «Свято-Предтеченское» Сергей Бычков, делегат от ветеранов самбо, мастер спорта СССР Владимир Ширяев.

С удовольствием публикуем имена и фамилии победителей и призеров соревнований, которые были отмечены медалями, дипломами и грамотами. Стоит добавить, что индивидуальных наград были удостоены: в номинации «За лучшую технику» - Артем Морозов, в номинации «Приз зрительских симпатий» - Надежда Полханова, в номинации «Мастер болевых приемов» - Егор Калинкин, в номинации «За волю к победе» - Артем Тимонин. Обилие юных участников дает надежду на дальнейшие перспективы и плодотворное развитие самбо в нашем родном регионе.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. Мальчики. 31 кг. 1. Макар Кулаев. 2. Максим Киреев. 3. Ярослав Кулаев и Даниил Желагин. 34 кг. 1. Кирилл Амелькин. 2. Дмитрий Денисов. 3. Максим Сергеев и Никита Колямин. 38 кг. 1. Максим Рябов. 2. Кирилл Тимонин. 3. Егор Калинкин и Дмитрий Волков. 42 кг. 1. Вячеслав Черкасов. 2. Даниил Тимащук. 3. Иван Дрондин и Илья Ермашов. 46 кг. 1. Роман Песков. 2. Артем Горяев. 3. Александр Ермаков и Иван Горбунов. 50 кг. 1. Виталий Силькунов. 2. Денис Хадыев. 3. Данила Шкирдов и Дмитрий Фомичев. 55 кг. 1. Михаил Осичкин. 2. Артем Маврин. 3. Марсель Абдрахманов и Александр Казачков. Свыше 55 кг. 1. Артем Морозов. 2. Никита Федотов. 3. Артем Комлев и Илья Киселев.

Девочки. 29 кг. 1. Анастасия Орлова. 2. Виктория Сафронова. 3. Ольга Астафьева. 34 кг. 1. Надежда Полханова. 2. Елизавета Храмова. 3. Анастасия Галяшинская и Алена Саблина. 43 кг. 1. София Иванова. 2. Вера Ерошкина. 3. Надежда Спирина. Свыше 55 кг. 1. Виктория Скапцова. 2. Ксения Силантьева.