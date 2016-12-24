«Скандал года» и «Угроза года» в одном флаконе

На премии журнала «Glamour» не хватило нескольких важных номинаций

Нынешняя ежегодная премия «Женщина года» по версии журнала «Glamour» является не только одной из самых престижных светских премий - она в этом году еще и юбилейная, 15-я. Ну и как водится, ни одна церемония без сенсации или как минимум скандала не обходится. Так было и на этот раз.

Ровно в восемь вечера в столичный театр «Геликон-Опера» стали прибывать гости. Вальяжно шли по красной дорожке, в ожидании начала церемонии пили розовые ягодные коктейли. Впрочем, в этот вечер многое было розовым, в том числе и специальный свет, от чего казалось, что ты попал в какую-то сказку…

Строгие и смелая

Несмотря на то что главным цветом мероприятия негласно стал розовый, мало кто из артисток отважился выбрать наряд такого цвета или даже оттенка. Большинство номинанток были в черных платьях.

Елизавета Боярская была в строгом коктейльном наряде темного цвета. Актриса приехала на церемонию из Санкт-Петербурга, где в настоящее время живет ее семья.

- Мне кажется, что каждая женщина у себя дома - настоящая женщина года, - сказала Елизавета, отвечая на вопрос, кто, на ее взгляд, мог бы получить в этом году главную награду. - Мы каждый день совершаем огромное количество небольших подвигов для своей семьи, но не трубим об этом.

В черном брючном костюме была и Агата Муцениеце. Она дополнила его винтажными золотыми украшениями.

- Я могла бы вам наврать и сказать, что я сама собиралась на церемонию и долго выбирала образ, но нет, со мной работал стилист, - честно призналась Агата. - Для важных мероприятий я предпочитаю быть уверенной в себе на все сто.

В отличие от Боярской и Муцениеце с их строгими классическими нарядами Глюкоза выбрала откровенный - но тоже черный. Платье певицы больше напоминало прозрачный купальник, поверх которого надета сетка. Впрочем, певице шел этот костюм, и она смотрелась в нем роскошно!

- Фигура и моя профессия пока позволяют носить такие платья, - с улыбкой сказала артистка. - Почему бы и нет?

Яркая Регина

Одной из немногих девушек, кто выбрал светлое одеяние, была сестра Нюши - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина была в белом костюме. Сама Нюша на мероприятии присутствовать не смогла, так как находится в поездке по США.

Выделялась из общей массы и Регина Тодоренко в ярко-красном платье.

- Я редко бываю на светских мероприятиях, - призналась телеведущая. - В основном выхожу на крупные премии. Просто времени не хватает: семья, работа. Сегодня вот ночью практически не спала - были дела. Внешне, как сказали мне друзья, это незаметно, но тут просто талантливый визажист постарался, который скрыл все следы бессонной ночи…

За что наказан Плющенко?

Одним из самых спорных нарядов на церемонии стало платье Яны Рудковской: яркая серебристая ткань, расшитая блестками, и необычные цветные рукава из перьев. Очень многие не поняли этот образ. Впрочем, давно известно, что Яна является столичной законодательницей мод, и через короткое время все то, в чем была Рудковская, становится трендом сезона.

Отдельно стоит сказать о муже Яны - Евгении Плющенко. В этот вечер он был не в настроении: редко улыбался и предпочитал молчать. Складывалось впечатление, что накануне мероприятия пара крупно поссорилась. Забегая вперед, скажем, что напряжение почувствовал и Иван Ургант - будучи на сцене, когда Женя и Яна вышли вручать награды победителям сразу в нескольких номинациях.

- Женя, ты как будто отбываешь наказание, - обратился к фигуристу Ургант. - Ты - великий спортсмен, мы тебя все знаем и любим, ходим на твои концерты…

- Спасибо за великого спортсмена, но я действительно здесь отбываю наказание, - неожиданно ответил Плющенко.

- Женя, это ты женился, а не мы, - парировал ведущий.

Но смеем предположить, что Евгений Плющенко, говоря о наказании, имел в виду вовсе не брак с Яной Рудковской, а то, что он не особо любит светские мероприятия.

Целый зал безгрешных

Ведущими церемонии стали Иван Ургант, Ольга Шелест и Александр Гудков. Последний появился на сцене в обличье католического священника, спустился в зал и предложил звездам покаяться в грехах. Но, как ни старался Александр, желающих не нашлось.

Одну из самых первых наград вручили в номинации «Пара года». Ими стали актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова.

- Я уверен, что мы выиграем, - еще до начала церемонии сказал Никита. Молодой человек был в прекрасном настроении и шутил. - Кто у нас конкуренты? Константин Богомолов с Ксенией Собчак? Им можно было бы вручить просто за «свадьбу года» - если бы такая номинация была. Другое дело - мы: например, сегодня впервые вместе вышли в свет!

И действительно, оба раньше не появлялись вместе на подобных звездных мероприятиях, хотя слухи об их романе ходили давно. Впрочем, пара не скрывалась, а просто предпочитала светским тусовкам романтические вечера вместе.

Команды года

Наград в этот вечер было роздано немало. Так, «Актрисой года» стала Юлия Александрова - за роль в сериале «Звоните ДиКаприо» и одну из главных ролей в фильме «Любовницы». Но она не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находилась далеко за пределами страны - в Австралии на международном кинофестивале. «Певицей года» признали MARUV, которая унесла свою статуэтку за первые строчки хит-парадов и миллионные просмотры на YouTube. «Спортсменкой года» стала Алина Загитова - за первое место на чемпионате мира по фигурному катанию. Было заметно, что фигуристка волнуется - несмотря на то, что для нее это далеко не первая награда и победа. Номинация «Команда года» не могла обойтись без героев этого лета - статуэтку получила сборная России по синхронному плаванию за золото в девяти из десяти категорий на чемпионате мира в Корее.

Приз за доброту

Специальный приз за «Добрый поступок» получили попечители фонда «Галчонок» - Юлия Пересильд, Елизавета Муравкина, Анастасия Лебедева и Карина Ларина. Их фонд уже несколько лет успешно помогает особенным детям и их родителям. На сцену за наградой поднялась вся команда.

- Я рада, что этой премией нам дали понять, что вам не все равно то, что делаем мы, - сказала со сцены Юлия Пересильд. - Я уверена, что очень скоро еще большее количество людей будут обращать внимание на больные проблемы. Как сказал Митя Хрусталев: «Есть особенные дети, и есть очень особенные - обычных детей нет».

Вне номинаций

Если бы была номинации «Скандал года» - то в этот вечер ее бы вручили за тот нездоровый ажиотаж, который поднялся после выхода фильма «Текст». Напомним, что у героев Кристины Асмус и Ивана Янковского в киноленте была довольно откровенная постельная сцена. Поборники морали не ограничились простыми рассуждениями о том, что «такое показывать нельзя», а начали угрожать Кристине Асмус расправой. Актриса была шокирована такой реакцией. Так совпало, что на премии «Женщина года» она вручала одну из наград и, воспользовавшись удобной ситуацией, взяла слово и высказалась со сцены.

- Сегодня ко мне подходили многие друзья, - сказала актриса. - Спасибо вам огромное за поддержку, для меня это очень ценно! Мне позвонила одна актриса и сказала, что из-за того, что сейчас происходит вокруг моего имени, она для себя решила, что никогда не будет сниматься в постельных сценах. Я же хочу сказать, что из-за кучки моралистов-идиотов, которые не разделяют личную жизнь и работу, не надо отказываться. Если бы год назад мне сказали о том, что мне будут угрожать и так далее, то я все равно бы стала сниматься. Потому что считаю, что у нас вышло отличное кино, мы работали с прекрасной командой.

Кристина была очень взволнована, и это понятно: одно дело - когда тебе говорят или пишут гадости и оскорбления, и совсем другое - когда начинают угрожать расправой. Надеемся, что правоохранительные органы найду автора этих угроз и заставят его ответить по закону.

Скромный герой

Две самые главные награды оставили на финал церемонии. Одна из таких - «Мужчина года». Им в этот раз стал актер Сергей Бурунов - за яркие роли в сериале «Содержанки» и «Мылодрама». Артист не смог сам приехать на церемонию, но прислал видеообращение, где пояснил, что находится на одной из киностудий.

- Я растерян и тронут, - сказал Бурунов с экрана. - Каждое утро смотрю на себя в зеркало - и понимаю: где гламур - а где я... Жалею, что не могу надеть все самое лучшее сегодня и выйти на сцену, чтобы лично получить награду. Спасибо, что выбрали меня!

Могущество слабых

Самый важный итог всего вечера - объявление «Женщины года - 2019» по версии журнала «Glamour». Той, за которую было отдано наибольшее число голосов и которая стала настоящей героиней уходящего года. Ею стала Регина Тодоренко - за программу для молодых мам «Регина +1» на телеканале «Пятница» и авторское шоу «Пятница с Региной» на YouTube. Для нее этот год - урожайный на награды: буквально месяц назад Тодоренко стояла на сцене и держала в своих руках статуэтку «ТЭФИ» - главную теленаграду России. Супруг телеведущей Влад Топалов в этот вечер на мероприятии присутствовать не смог - остался с сыном Михаилом, которому в начале декабря исполнится год.

- Вы знаете, в моей жизни сейчас такие непростые обстоятельства, - сказала со сцены Регина. - У моего отца случился инсульт... Но не переживайте - он уже сбежал из больницы и сказал маме: «Как же я по тебе соскучился!» На что мама ответила: «Не волнуйся - я тебя и с того света вытащу!» И я поняла, какие мы, женщины, могущественные: мы можем и на тот свет отправить - и вытащить с него, и мы способны спасти весь мир!