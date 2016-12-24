Приговор обжалованию подлежит

Осужденные руководители фирмы «Русский проект», оставившие клиентов без жилья и без денег, неожиданно обрели свободу

Казалось бы, в нашумевшем деле руководителей прогоревшей фирмы «Русский проект» еще весной была поставлена точка. Тогда Ленинский суд Саранска отмерил генеральному директору фирмы Алексею Денисову и единственному учредителю Олегу Захарову по 8,5 года лишения свободы. По данным следственных органов, бизнесмены собрали с клиентов взносы на строительство частных домов из бруса, но в итоге люди не увидели ни новых жилищ, ни своих денег. От действий строительных комбинаторов пострадали более 60 человек, у которых они похитили 27,6 млн рублей. Эти потерянные деньги суд определил взыскать с Денисова и Захарова в солидарном порядке и тем самым возместить причиненный ущерб клиентам «Русского проекта». Но 11 ноября Верховный суд Мордовии из-за грубых нарушений Уголовно-процессуального кодекса, выявленных в обвинительном заключении по делу, отменил приговор. Теперь придется вернуться к рассмотрению всех обстоятельств заново. А дожидавшихся в СИЗО пересмотра приговора Денисова и Захарова отпустили под подписку о невыезде.

От успеха к банкротству

Строительная компания «Русский проект» была зарегистрирована в Мордовии в апреле 2014 года. Единственным учредителем этого общества являлся брат известного в Мордовии мотогонщика Максима Захарова - Олег. Поначалу именно он был генеральным директором компании, которая специализировалась на возведении каркасных домов, бань, жилья из бруса, бытовок, дачных строений и т.п. Надо сказать, что Олег Захаров занимался этим бизнесом еще с 2007 года, только в качестве индивидуального предпринимателя.

С течением времени Захаров назначил генеральным директором своего знакомого Алексея Денисова, а сам остался учредителем фирмы. На рекламу своего бизнеса коммерсанты денег не жалели. Вскоре у «Русского проекта» сложился широкий круг клиентов с договорами на строительство частных домов. Казалось, что компания крепко стоит на ногах и активно развивается. Недостатка в клиентах не было, Захаров и Денисов ни в чем себе не отказывали - ездили на хороших машинах, питались в дорогих ресторанах, отдыхали в престижных отелях. По словам правоохранителей, руководители строительной компании сорили деньгами налево и направо. Но есть один маленький нюанс - средства они брали из тех денег, которые заказчики вносили в качестве предоплаты за строительство домов.

Скандал с «Русским проектом» грянул осенью 2015 года. В УМВД по Саранску заявили, что в полицию обратились клиенты фирмы с заявлениями о мошенничестве. Они уверяли, что внесли авансом крупные суммы денег в счет строительства домов, однако так и не дождались строительства жилья. Деньги клиентам компания также не возвращала. В «Русском проекте» в ответ на все вопросы ссылались на временные финансовые трудности.

Вскоре по республике стала активно циркулировать информация, что «Русский проект» обанкротился и людям не стоит рассчитывать на возврат внесенных средств. Пострадали десятки заказчиков фирмы - жители не только Мордовии, но и соседней Нижегородской области. Все потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.

Валили все друг на друга

Все истории потерпевших по делу похожи друг на друга. Клиенты, клюнув на разрекламированные услуги, шли в фирму, заключали договоры на строительство жилых домов, а затем переводили задаток коммерсантам. По данным МВД по РМ, суммы аванса варьировались от 200 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. У некоторых потерпевших работы на земельных участках были приостановлены на начальном этапе, у других строительство и вовсе не начиналось. Следствие считает, что у Денисова и Захарова не было намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства. Авансовые платежи, которые они получали в счет оплаты строительства от заказчиков, просто похищались.

«Русский проект» причинил 61 клиенту ущерб на сумму более 27,6 миллиона рублей. «Люди сами несли нам деньги, зачем было от них отказываться», - заявил как-то один из фигурантов дела. При этом Захаров и Денисов до последнего своей вины не признавали и валили все друг на друга. По словам Денисова, Захаров, будучи учредителем компании, приходил каждый месяц и брал из сейфа по 150 тысяч рублей. А в оправдание говорил, что забирает свою зарплату за месяц. И его совсем не смущало, что это были деньги клиентов, внесенные на строительство домов.

Некоторые заказчики отдавали «Русскому проекту» все свои сбережения, которые копили на протяжении нескольких лет. С одним из клиентов фирмы на почве нервного расстройства случился инсульт, от которого он скончался.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на дом, два земельных участка и два автомобиля Олега Захарова и строительной компании на сумму более 7,3 млн рублей. Однако Захаров умудрился продать арестованное имущество. В итоге против него было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Свои действия Олег Захаров объяснил просто - он находился на мели, и деньги ему требовались, чтобы хоть как-то существовать и покупать продукты.

Приговор обжалованию подлежит

Судебный процесс по делу «Русского проекта» длился больше года, да еще следствие велось почти столько же времени. В ожидании развязки Алексей Денисов и Олег Захаров находились под домашним арестом. За их перемещениями следили специальные браслеты. Но незадолго до вынесения приговора сотрудники уголовно-исполнительной инспекции заявили, что браслет Захарова показал, что он выходил из дома. В частности, аппаратура зафиксировала значительное снижение температуры, а значит, тот вопреки запрету гулял по улице. Захаров пытался оправдаться, что причиной понижения температуры стал его выход на балкон подышать воздухом и квартиру он не покидал. А в технике якобы произошел сбой, поскольку и раньше подобное имело место. Представители уголовно-исправительной инспекции заявили, что техника их никогда не подводит, и настаивали на том, что нарушителя режима нужно отправить в СИЗО. Тогда суд заменил Захарову домашний арест на содержание под стражей.

28 марта этого года Ленинский суд Саранска признал Захарова и Денисова виновными в многочисленных эпизодах мошенничества, совершенных по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждый получил 8,5 года лишения свободы и постановление о взыскании 26-миллионного ущерба в пользу потерпевших - по 13 с лишним миллионов рублей на «виновную душу». У них оставалась одна надежда на пересмотр дела в Верховном суде РМ. На судебном заседании Денисов по-прежнему утверждал, что преступления он не совершал, а Захаров решил повиниться, все признал и просил смягчить приговор. Вердикт Верховного суда оказался неожиданным. Грубые нарушения Уголовно-процессуального кодекса, выявленные в обвинительном заключении по делу, привели к отмене приговора. Захарова и Денисова освободили в зале суда и отпустили под подписку о невыезде. Все по делу «Русского проекта» придется рассматривать заново, а потерявшим деньги клиентам - ждать нового судебного вердикта.



