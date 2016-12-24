Сказочный мир добра и красоты

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В пятницу 15 ноября музей Эрьзи собрал гостей на открытии выставки с поэтичным названием «Цветок граната». Впервые в Мордовии представлял свои живописные работы член Союза художников России и Азербайджана, а также Международной федерации художников Байрам Саламов.
Декоративная живопись с колоритными цветочными узорами, национальными и фольклорными мотивами в пасмурный осенний день наполнила выставочный зал яркими красками, позволила зрителям соприкоснуться с удивительной, чарующей и загадочной восточной культурой.
- С творчеством Байрама Саламова я познакомилась благодаря социальным сетям и была очарована его работами. Художник родился в Азербайджане, но уже долгое время живет и работает в Тольятти. И в этом году мне посчастливилось побывать в его арт-галерее, - рассказала главный хранитель музея Надежда Белова. - Глядя на его произведения, попадаешь в сказочный и фантастический мир, мир добра и красоты. Такая же атмосфера царит в мастерской художника. Там, окруженный благородным запахом кофе и масляных красок, он творит свои произведения, встречается с гостями и проводит мастер-классы.
Не менее колоритная атмосфера бытовала в выставочном зале в день открытия. Контрастные цвета и фактурная композиция вовлекали зрителей в волшебный мир романтичных и сказочных картин, вокруг витал пряный запах улочек «Ночного Баку» и слышались звуки флейты «Влюбленной феи». Живопись Байрама Саламова, сочетающая в себе импрессионизм, символизм и национальные черты, в большей степени метафорична, театральна, она взывает к эмоциональным глубинам восприятия. Образный мир художника рассказывает восточные сказки о странниках - «Похитителях луны», дервишах и мудрецах, о волшебных местах и цветах, выполненных такими красками, что кажется, будто они светятся изнутри.
Сам художник выразил благодарность музею и его гостям за теплый прием.
- Музей Степана Эрьзи для меня очень родной. Я знаю, что этот великий мастер преподавал скульптуру в Азербайджане, и по сей день он один из основоположников скульптурного реалистического направления, - сказал Байрам Саламов. - Мы жили, учились и творили в многонациональной, духовной стране, и мы не потеряли дух той страны и её искусство, которое нас объединяет.
Открытие выставки действительно стало поводом для мультикультурного диалога. Муфтий Мордовии Фагим Шафиев поблагодарил художника за то, что тот привнес множество ярких красок в духовную и культурную жизнь нашей многонациональной республики. А протоиерей отец Виктор Зимин пожелал всем собравшимся мирного неба над головой, потому что «салам» в переводе означает «мир», и этим чувством - чувством внутреннего покоя - проникнуто все творчество художника.
Светлана РУЧИНСКАЯ
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