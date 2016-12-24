В «Черной комнате» Государственного русского драматического театра Мордовии состоялась премьера спектакля «День семьи» - комедийной мелодрамы по пьесе Олега Михайлова.

В центре сюжета - простая история обычной семьи. Супруги Смирновы женаты 18 лет, и в День семьи они принимают участие в конкурсе, по условиям которого им предстоит провести 12 часов в замкнутом пространстве, наедине друг с другом, ни разу не поссорившись, ради главного приза - мебели для новой квартиры. Все идет хорошо, пока неожиданно не гаснет свет и не всплывают все давно хранимые семейные секреты.

- Очень часто в жизни мы находимся рядом с человеком и забываем сказать ему самые важные слова, - сказал режиссер и исполнитель главной роли Владимир Буралкин. - Этот спектакль о том, что каждому на жизненном пути нужно в какой-то момент остановиться, на секунду обернуться и задуматься. И, возможно, сделать все иначе, сказать любимым, что ты их любишь.

В маленьком зале «Черной комнаты» артистов встретили аншлагом. Зрители с любопытством наблюдали за хитросплетениями сюжета и динамичной и яркой игрой актеров - Владимира Буралкина и Юлии Егоркиной. Премьера была хорошо принята зрителями, они смеялись над остроумными шутками, сочувствовали героям и, может, иногда узнавали в них себя - настолько честной и жизненной оказалась эта история.

- Смелых театров, которые ставят спектакли по пьесам современных авторов, не так много, - поделился наблюдениями в своем блоге драматург Олег Михайлов. - Не зря говорят, хороший драматург - мертвый драматург. Театр всегда рискует, когда берет пьесу ныне живущего автора. Я пишу пьесу, чтобы рассказать конкретную историю, которая увлекла меня, должна увлечь режиссера и артистов, а в конечном счете зрителя. Пока драматурги будут рассказывать истории, которые будут интересны, волновать, возможно, раздражать или заставлять смеяться, театр будет жить.

В нашем театре пьеса Олега Михайлова прошла «проверку сценой», и, как и у героев этой истории, все закончилось хорошо. Зрители выходили из зала с теплыми чувствами и положительными эмоциями, которые подарил им необычный спектакль.



