14 ноября в Саранске во дворе дома № 8 по улице Рабочей открылась детская игровая площадка. Ее появлению предшествовало обращение жильцов во главе с домкомом к депутатам с просьбой о таком благоустройстве. Спонсором проекта выступил агрохолдинг «Новотроицкий».

Горка, песочница, новенькие яркие качели - все это появилось во дворе дома № 8 по улице Рабочей, на радость детям и их родителям. В минувший четверг депутат Госсобрания РМ Владимир Руженков встретился с жителями двора. «Депутаты обязаны знать все вопросы, волнующие избирателей, решать реальные проблемы, помогать адресно, - отметил Владимир Руженков. - Я очень часто провожу встречи с жителями округа. Вопросов и просьб бывает много, но без внимания не остается ни одно обращение. Одна из главных задач, которые мы ставим перед собой, - улучшение жизни людей. Чтобы каждый житель мог своими глазами видеть, какие изменения происходят в том дворе, где он живет. Создание комфортной городской среды должно быть одним из главных приоритетов в работе депутатов, городской администрации, управляющих компаний, домкомов.

Сегодня мы исполнили наказ избирателей, установили детскую площадку. Знаю, что вчера ребятишки уже пробовали здесь кататься. Хотел бы сказать большое спасибо домкому за то, что она проявила такую настойчивость, требовательность! Побольше бы таких людей! Пусть эта площадка приносит радость детям! Конечно же, это не столь большое событие, но из таких маленьких шагов и складывается общая картина городского благоустройства. Мы хотим, чтобы люди видели работу депутатов, оценивали их по делам. В рамках программы «Городская среда» во дворах устанавливаются скамейки, урны, проводится ремонт асфальтового покрытия. Призываю все коммерческие структуры, работающие в Саранске, также принимать активное участие в благоустройстве и строительстве детских игровых площадок».

Председатель домового комитета Альбина Бойцун от лица всех жильцов поблагодарила депутата Госсобрания РМ за внимание к их просьбам. «Благодарим Владимира Викторовича за то, что он поддержал нас, установил небольшую детскую площадку, - выразила признательность председатель домового комитета Альбина Бойцун. - Рады и дети, и родители! Хочу отметить, что как депутат Государственного собрания он очень активно работает в округе. Владимир Викторович не раз встречался с нами. Самое главное - он всегда откликается на все просьбы и выполняет свои обещания».

В ходе встречи Владимир Руженков также пообщался с руководством школы № 39, расположенной неподалеку, и представителями администрации Ленинского района. В ближайших планах - серьезная работа по благоустройству и обновлению школьного стадиона.



