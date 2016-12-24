Огонь унес жизни двух человек

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15 ноября в Саранске в многоквартирном доме по улице Энгельса загорелась квартира.
Жилье принадлежало мужчине 1962 года рождения. На момент прибытия пожарных подразделений дым валил с балкона пятого этажа. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили жену хозяина квартиры, ее огнеборцы спасли. Она надышалась угарным газом, однако от госпитализации отказалась. А вот владельцу квартиры спасатели помочь уже ничем не могли - его тело нашли на кровати, которая предположительно и явилась очагом возгорания.
Днем позже пожар унес жизнь 50-летнего жителя села Каргал Зубово-Полянского района. Мужчина был инвалидом 2-й группы и плохо передвигался самостоятельно. В день трагедии он находился дома один - его супруга уехала в Саранск еще накануне. Информация о возгорании на улице Школьной поступила в пожарно-спасательную службу района в 13 часов 16 минут. К приезду пожарных расчетов уже горела кровля строения, а также часть самого дома. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили бездыханное тело мужчины.
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