Смерть в «Оке»

Репортер

Трагедия произошла около половины восьмого утра 18 ноября.

По автодороге Саранск - Сурское - Ульяновск двигалась отечественная малолитражка «Ока» под управлением 69-летнего мужчины. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где в это время двигался автомобиль «Шевроле Лачетти». В результате транспортные средства столкнулись, иномарку выбросило в кювет, а «Ока» превратилась в груду искореженного металла, ее водитель погиб на месте. Известно, что в это утро на дорогах республики стоял густой туман, который, возможно, и помешал  в полной мере контролировать движение на дороге.

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