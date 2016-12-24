Смерть в «Оке»

Деньги на ветер
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Трагедия произошла около половины восьмого утра 18 ноября.
По автодороге Саранск - Сурское - Ульяновск двигалась отечественная малолитражка «Ока» под управлением 69-летнего мужчины. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где в это время двигался автомобиль «Шевроле Лачетти». В результате транспортные средства столкнулись, иномарку выбросило в кювет, а «Ока» превратилась в груду искореженного металла, ее водитель погиб на месте. Известно, что в это утро на дорогах республики стоял густой туман, который, возможно, и помешал в полной мере контролировать движение на дороге.
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
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