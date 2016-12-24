Трех нетрезвых водителей в воскресенье задержали сотрудники Росгвардии на дорогах республики

Первым внимание экипажа вневедомственной охраны привлекла ВАЗовская «Нива», водитель которой включил поворотник, но в итоге свернул в противоположную сторону. Росгвардейцы сообщили об этом в ГИБДД, в результате чего инспекторы обнаружили за рулем авто подвыпившего водителя.

Не подвела бдительность бойцов вневедомственной охраны и в Зубово-Полянском районе. Около 11 часов вечера дежурные патрули заметили виляющий из стороны в сторону УАЗ. Росгвардейцы немедленно сообщили о подозрительной автомашине находившимся недалеко инспекторам дорожно-патрульной службы. В результате совместных действий автомобиль был остановлен. Когда стражи порядка проводили беседу с водителем данного транспортного средства, то почувствовали сильный запах алкоголя.

Автоинспекторами в отношении всех задержанных составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 ч. 1 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Еще одно нарушение в Ковылкинском районе произошло около 3 часов ночи. На одной из автозаправок избили автовладельца. При этом дебошир успел скрыться. Получив ориентировку на предполагаемого злоумышленника, росгвардейцы заметили во дворе многоквартирного дома по улице Королева автомобиль, схожий по приметам. Находившиеся в салоне пассажир и водитель попытались избежать общения с правоохранителями и повели себя агрессивно. Они были задержаны. Прибывшие на место сотрудники республикой ГИБДД установили с помощью специального оборудования наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у 18-летнего водителя. Второго задержанного доставили в межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский», где заявитель опознал своего обидчика.