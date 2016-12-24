«Крышеватель» «бомбил»

В Мордовии под стражу заключили 34-летнего Вячеслава Сарайкина, который вымогал у саранских «бомбил» от 3 до 50 тысяч рублей ежедневно.

Свой «бизнес» безработный горожанин «открыл» в октябре прошлого года и на протяжении 11 месяцев держал в страхе многих частных перевозчиков республики. Кому-то он угрожал серьезно подпортить здоровье, повредить автомобиль или вовсе сжечь транспортное средство. Весь набор «услуг» достался одному из несговорчивых «бомбил», который впоследствии даже бросил заниматься извозом.

Встретить услужливых частников на автовокзале республиканской столицы можно в любой день. Мужчины предлагают доставить к нужному месту «быстро и с комфортом». Правда, за ЧП в дороге они не несут никакой ответственности, ведь по факту передвигаются на личном авто без необходимых документов, разрешающих «таксовать». Однако желающих воспользоваться их услугами немало, поэтому частный извоз - неплохой способ заработка. За эту возможность, как утверждают правоохранители, Сарайкин и решил взымать своеобразную «пошлину». При этом в разговоре с «данниками» нередко использовалась «чисто конкретная» стилистика общения «братков из 90-х». Заплатить Сарайкину за «место под солнцем» можно было двумя способами: либо отдавать ежемесячно по 3-5 тысяч, либо заплатить разово 30-50 тысяч рублей. Раскрыть вымогательство удалось сотрудникам межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РМ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). 11 ноября Вячеслав Сарайкин был задержан, а затем доставлен в суд. Следователь просил заключить подозреваемого под стражу, чтобы тот не смог повлиять на следствие или вовсе скрыться от него. Суд удовлетворил ходатайство и отправил Сарайкина в СИЗО, хотя сам он просил отпустить его под домашний арест. Интересной деталью в этом деле стало упоминание задержанным криминального авторитета - якобы мужчина вымогал деньги не для себя, а чтобы помочь одному из сидельцев Дубравлага. Вот только позже он пояснил, что деньги тратил на личные нужды, и заявил, что никого в колонии «не греет».

Сейчас стражи порядка предлагают гражданам, попавшим под преступное влияние задержанного, обратиться в полицию и сообщить о противоправной деятельности.