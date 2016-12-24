«Отжали» квартиру

Вынесен приговор по делу о криминальном «наезде» на саранского предпринимателя, совершенном еще в 2006 году

Восемь лет стражи порядка искали Александра Чуприна по всей стране. По версии следствия, в 2006 году он вместе с Юниром Юсуповым отжал у одного из саранских предпринимателей 1,6 млн рублей и трехкомнатную квартиру.

Летом 2006 года Юнир Юсупов «наехал» на одного из местных бизнесменов. На встрече представитель от «улицы» вел речь о «добровольных отчислениях» с бизнеса - сумма была определена в 1,6 миллиона рублей! Коммерсант пытался объяснить, что таких денег у него нет, но Юсупов дожимал: «Тогда бери в банке кредит, делай что хочешь, но деньги найди». Когда стало ясно, что с выполнением требований происходит заминка, Юсупов плотно насел на жертву уже с товарищем - Александром Чуприным. Перепуганный предприниматель полностью капитулировал - в банке ему выдали кредит в 4 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона пришлось отдать рэкетиру.

Сотрудникам МВД по РМ Юнир Юсупов известен как человек, в начале 2000-х годов входивший в ближайшее окружение лидера группировки «Мордва» Вячеслава Макавчука. Правоохранители считают, что Юнир был одним из телохранителей криминального деятеля. После разгрома преступного сообщества Юсупов бежал из республики и был объявлен в розыск. В январе 2017 года он был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД по РМ в Саранске. Тогда и и выяснилось, что помимо 1,6 млн рублей «мордовский» браток заставил того же коммерсанта переписать на своего человека трехкомнатную квартиру. Осенью прошлого года Ленинский суд приговорил Юсупова к 8 годам строгого режима.

Дело Чуприна в октябре 2017 года было выделено в отдельное производство, а в ноябре того же года он был объявлен в розыск. Александр был задержан сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью регионального МВД 15 марта 2018 года в Москве. За 13 лет ему удалось хорошо «подняться» - в столице России он занимал пост заместителя директора в обществе с ограниченной ответственностью «Люкс Авто Моторс». Свою вину обвиняемый не признавал достаточно долгое время, но сдал позиции на суде и с обвинением согласился. Судья зачитал приговор Чуприну 13 ноября, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.