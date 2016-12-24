Жительница Мордовии 9 раз перечисляла деньги мошенникам, чтобы получить кредит

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Ромодановского района республики.

45-летняя женщина из села Анненково увидела в интернете объявление об услугах онлайн-банка, предлагающего получить кредит. Желая получить заем в размере 170 тысяч рублей, она заполнила анкету на сайте, указав необходимые данные. Но когда дама подошла к завершающему этапу отправки своей заявки, произошел сбой и веб-страница не открылась. В итоге женщина так и не получила ответа на свой запрос о получении кредита. Однако спустя несколько дней ей позвонил неизвестный и сообщил о положительном решении банка. Вот только для получения кредита потерпевшей необходимо было оплатить страховку, сумма которой составляла 4 тысячи рублей. Не раздумывая, женщина согласилась и перевела нужную сумму на указанный счет.

Через пару дней незнакомец вновь вышел с ней на связь и сообщил о необходимости внесения еще одного платежа, который на этот раз вырос в четырехкратном размере. Но при этом пообещал, что все деньги вскоре вернутся на ее счет. В результате потерпевшая перевела еще 16 тысяч рублей. Злоумышленник водил ее за нос несколько дней, требуя все новых вложений. Доверчивая гражданка влезла в долги и отправила на счета мошенников более 70 тысяч рублей. В конечном счете, так и не дождавшись получения кредита, она обратилась в полицию.



