Условный срок за порносъемки бывшей жены

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Два с половиной года условно - такой вердикт вынес Пролетарский суд Саранска 30-летнему местному жителю, который решил явить миру обнаженные фото своей бывшей супруги.
Находясь еще в законном браке со своей дамой сердца, мужчина наслаждался пикантными снимками любимой в частном порядке. Девушка охотно шла на контакт и баловала мужа откровенными фотографиями. Однако спустя время их брак начал трещать по швам, и сохранить отношения молодой паре не удалось. Тоскуя по былым ласкам своей благоверной, обвиняемый решил сохранить фотокарточки для личного пользования.
Время шло, но, несмотря на то что развод состоялся 4 года назад, мужчина не оставлял попыток вернуть экс-возлюбленную. Нервы у молодого человека сдали после очередного категоричного отказа. В результате он решился на гнусный поступок и разместил в социальной сети «ВКонтакте» снимки бывшей супруги откровенного содержания. Они провисели в сети всего несколько часов, но успели попасться на глаза знакомым девушки. Столь «приятная» неожиданность повергла пострадавшую в шок, и она побежала в полицию сообщать о случившемся. На нарушителя завели уголовное дело по факту распространения порнографических материалов в сети Интернет. Как сообщается, своей вины он не отрицал. Отдел организации дознания МВД по РМ собрал доказательства, которых оказалось достаточно для установления вины 30-летнего жителя Саранска. Точку в этом уголовном деле поставил Пролетарский суд города, назначив обвиняемому наказание в виде 2,6 года условно.
Приговор в законную силу не вступил.
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