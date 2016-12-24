Агрофирма «Октябрьская» отметила 40-летний юбилей

Деньги на ветер
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Глава Мордовии посетил агрофирму «Октябрьская», где принял участие в торжествах, приуроченных к 40-летию предприятия.
«Далеко не секрет, что «Октябрьская» представляет собой гигантский агропромышленный комплекс мирового уровня, - подчеркнул Владимир Волков. - Не случайно ее мы частенько приводим в пример, когда говорим о грамотном отношении к делу, внедрении передовых технологий, диверсификации производства, об объемах выпуска продукции».
Результаты работы и впрямь впечатляют. С 1985 года объемы производства мяса выросли в 22 раза, яйца - в 26 раз, молока - в 29 раз, зерна - в 106 раз, а объемы реализации продукции - в 738 раз. За последние 15 лет в развитие компании было вложено свыше 11 миллиардов рублей (и не кредитных, а собственных средств). Построить и реконструировать удалось десятки цехов. Помимо того, реализован ряд важных инвестиционных проектов, направленных на совершенствование технологий производства, повышение производительности труда. Средняя зарплата выросла за минувший год на 15 процентов (до 43 тысяч рублей).
Руководитель региона также напомнил, что генеральному директору предприятия Ивану Андину накануне был вручен почетный приз Главы «Аграрная слава» за большой вклад в повышение социально-экономического потенциала АПК. А первый заместитель гендиректора Александр Андин стал кавалером республиканского ордена Славы III степени.
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
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