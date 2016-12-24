Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком»

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Документ предусматривает взаимодействие при реализации инвестиционных проектов и госпрограмм в сферах инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройства населённых пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, поддержки АПК, малого и среднего предпринимательства. Свои подписи под соглашением поставили Глава Мордовии Владимир Волков и президент, первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев.
«Мы заинтересованы в развитии наших отношений, - сказал впоследствии руководитель региона. - Ведь речь идет о решении задач социально-экономического развития республики, реализации конкретных проектов на ее территории, укреплении экономического и промышленного потенциала, предоставлении высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения».
«Одним из наших приоритетов станет взаимодействие при строительстве и капремонте объектов ЖКХ, а также учреждений здравоохранения, - уточнил Олег Сысуев. - Также в число потенциальных точек роста входит кредитование малого бизнеса, поддержка региональной программы жилищно-строительных сбережений, финансирование застройщиков».
В этот же день Глава Мордовии обсудил вопросы бюджетной обеспеченности, кредитования республиканских промышленных предприятий и рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных гражданам по сниженной процентной ставке, с председателем правления ПАО Банк ФК «Открытие» Михаилом Задорновым.
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