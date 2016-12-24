Скончался основатель и бессменный лидер регионального отделения партии «Яблоко»

Владимир Гридин умер в возрасте 64 лет. В Мордовии и за ее пределами он получил известность, прежде всего, как общественный деятель, не боявшийся открыто критиковать власть.

С 1993 года принимал активное участие в создании местной ячейки «Яблока», а в 2000-м возглавил его региональное отделение.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили все руководители партии, включая председателя Эмилию Слабунову и председателя федерального политкомитета Григория Явлинского.