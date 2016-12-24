Мордовию наградили за высокие темпы развития культуры

В рамках прошедшего в Санкт-Петербурге VIII Международного культурного форума были объявлены победители ежегодных рейтингов министерства культуры страны. В ТОР-10 российских регионов - лидеров по темпам развития культуры вошла и Мордовия. Республика отмечена за ускоренное формирование сети учреждений культуры, активное участие в мероприятиях и акциях, проводимых под эгидой федерального ведомства. Еще один важный критерий, позволивший региону войти в десятку лучших, - достижение целевых основных и дополнительных показателей региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2019 году.

В рамках заседания Координационного совета по культуре Владимир Мединский вручил диплом министру культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолию Чушкину.

Следует сказать, что республика уже не первый год активно взаимодействует с российским минкультом. Ведомство оказало Мордовии существенную помощь при подготовке и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и мероприятий, приуроченных к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. Именно благодаря финансовой поддержке по линии минкульта построены и отремонтированы музейно-архивный комплекс, шесть театров и 13 районных центров культуры.

Огромным подспорьем для республики стал и инициированный Президентом национальный проект «Культура». В его рамках новую жизнь получат не менее 20 ДК, библиотеки в Саранске, Атяшевском, Большеберезниковском и Теньгушевском районах, а также десятки сельских клубов и другие объекты соцкультбыта. К примеру, в райцентре Атяшево совсем скоро откроется 45-местный кинотеатр. Ежемесячно здесь планируется проводить около 50 киносеансов.

А вот в Ардатовский РДК уже поступило оборудование для швейной и столярной мастерских (на общую сумму в 800 тысяч рублей). Дом культуры принял участие во Всероссийском конкурсе, сделав при этом ставку на изготовление концертных костюмов и сувениров. В результате для швейной мастерской удалось приобрести четыре швейные машинки, оверлок, профессиональный нож для закройки, манекены, гладильную доску, паровой утюг и всю фурнитуру. Местная школа искусств тем временем наряду с еще тремя музыкальными образовательными учреждениями республики претендует на президентский грант в размере 5 млн рублей. На данные средства будет выполнен капитальный ремонт здания, приобретено современное оборудование.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» идет модернизация Государственного театра кукол. Также предполагается создать или модернизировать 22 учреждения культурно-досугового типа в сельской местности. Открыть намечено 18 муниципальных библиотек и 12 кинозалов для показа национальных кинофильмов. 30 детских музыкальных школ и школ искусств будут оснащены специализированным оборудованием и музыкальными инструментами. Кроме того, планируется закупить 13 передвижных многофункциональных культурных центров (попросту - автоклубов). Объемы финансирование проекта оцениваются в 557,8 миллиона рублей.

Объемы финансирования другого регионального проекта - «Цифровая культура» - приближаются к 18,8 млн рублей. На эти деньги, в частности, будут открыты четыре виртуальных концертных зала (в Ковылкине, Краснослободске, Рузаевке и Ардатове), что позволит местным жителям «побывать» на концертах и выступлениях прославленных оркестров, творческих коллективов и исполнителей.

Субсидии творческим коллективам, театральным студиям, передвижным выставкам будут выплачиваться и по проекту «Творческие люди». Причем акцент намечено сделать на детей и молодежь как наиболее перспективные социально-демографические группы, от которых напрямую зависит будущее республики и страны. Большое внимание здесь уделяется вопросам подготовки кадров, дабы привлечь в отрасль высококвалифицированных и талантливых специалистов. На базе центров непрерывного образования свою квалификацию смогут повысить 357 человек.