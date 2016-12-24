Что выявила проверка автомоек в Саранске?

На совещании в мэрии главы районных администраций сообщили градоначальнику Петру Тултаеву о результатах проверок автомоек. Соответствующее поручение мэр Саранска давал в конце сентября.

«По Вашему поручению были созданы комиссии. В Ленинском районе Саранска 17 автомоек, две из них не работают, - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - В работе четырех моек выявлены нарушения - сбрасывание стоков на ландшафт. Всем нарушителям выданы предписания. Автомойки-нарушители расположены по следующим адресам: ул. Рабочая, д. № 47, ул. Рабочая, д. № 87, ул. Рабочая, д. № 189 и ул. Московская, д. № 18. В адрес Минлесхоза Республики Мордовия и Управления Росприроднадзора по РМ направлены письма о привлечении нарушителей к ответственности».

В Пролетарском районе Саранска обследовано 16 автомоек. «По результатам обследования выявлено, что три автомойки сливают свои стоки в овраг, - сообщил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Эти автомойки располагаются по следующим адресам: ул. Строительная, д. № 1а/5, ул. Титова, д. № 2б и Лямбирское шоссе, д. № 3б. Кроме этого, обнаружено, что две автомойки, находящиеся на улице Пушкина, д. № 15а и д. № 13, через дренажную систему сливают свои стоки в Блохинский ручей. На нарушителей составлены протоколы, все материалы направлены в Минлесхоз по РМ и Управление Росприроднадзора по РМ».

В Октябрьском районе Саранска работает 24 автомойки. «Четырем мойкам вынесены замечания в связи с тем, что стоки сливаются в городскую канализацию без предварительной очистки, - доложил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Эти мойки находятся по ул. Сущинского, д. 40Д, ул. Косарева, д. 112 б, проспекту 70 лет Октября, д. 198/2, ул. Энергетической, д. 34. Мы отправили также письма в Минлесхоз по РМ и Управление Росприроднадзора по РМ, на нарушителей составлены протоколы».

Главы районных администраций отметили любопытную тенденцию: если на автомойке есть септик, то документов, свидетельствующих о том, что производится регулярная откачка стоков из него, нет.

«Согласно законодательству Администрация городского округа Саранск и муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» могут лишь выявить нарушителей. Привлечь к ответственности их могут Минлесхоз по РМ и Управление Росприроднадзора по РМ. Информация в адрес этих ведомств направлена», - сообщил и.о. первого заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента городского хозяйства Азат Багапов.

«Главам районных администраций необходимо следить за тем, чтобы ко всем нарушителям были применены санкции в рамках действующего законодательства. При обращении за разрешением на строительство новых автомоек разъясняйте все необходимые требования, установленные действующим законодательством, к данным объектам», - подчеркнул Петр Тултаев.

18 ноября мэр Саранска дал поручение рассмотреть возможность формирования земельных участков - как для ведения личного подсобного хозяйства, так и под индивидуальное жилищное строительство. Речь шла об участках, расположенных вблизи населенных пунктов городского округа Саранск, - с. Горяйновка, с. Зыково, п. Пушкино и д. Полянки.

«Зачастую мы выделяем участки в поле, далеко от всех коммуникаций, а рядом с населенными пунктами имеются свободные территории, которые простаивают. Этот вопрос мы обсуждали с Главой Республики Мордовия. Владимир Дмитриевич Волков дал поручение проработать этот вопрос. Проведите ревизию всех земельных участков, которые выдавались за последние годы, на предмет их неиспользования по назначению, - обратился Петр Тултаев к своему заместителю, курирующему это направление. - Порой происходит так, что люди получают участок под ведение личного подсобного хозяйства, однако не пользуются им».



