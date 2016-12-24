Мэр Саранска купил на ярмарке валенки для дочери

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В минувшее воскресенье в Саранске состоялась вторая выставка-ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские». Первая ярмарка прошла в феврале этого года.
Инициатором проведения ярмарки выступил мэр Саранска Петр Тултаев. Все желающие могли приобрести не только валенки, но и носки, варежки из натуральной шерсти. Свои изделия на ярмарку привезли 19 мастеров из Мордовии и один - из Чувашии. Конечно же, ярмарку посетил и сам Петр Тултаев. Здесь он приобрел эксклюзивные валенки для своей дочери, пообщался с мастерами и горожанами. «И мастера, и горожане высказали просьбу о том, чтобы эта ярмарка в текущем сезоне была проведена еще раз, - отметил градоначальник. - Принято решение - третья ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские» состоится 15 декабря».
Опыт столицы Мордовии в проведении выставки-ярмарки «Валенки мордовские» заинтересовал представителей одного из муниципалитетов Тамбовской области. О проведении в Саранске этого мероприятия уже во второй раз они узнали из интернет-источников. В минувшее воскресенье решили посетить наш город и увидеть все своими глазами. В планах у тамбовчан - организовать аналогичную выставку-ярмарку в своем городе.
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