Сотрудники мэрии на субботнике провели уборку в парке Ленинского района

Социум

В прошедшую субботу сотрудники мэрии и администрации Ленинского района провели уборку в парке Ленинского района. Четыре КамАЗа сухостоя и мусора - таков результат субботних трудов.

«Есть намерение продолжить субботники? - обратился Петр Тултаев к своему заместителю - руководителю Аппарата Администрации городского округа Саранск Олегу Голованову. - Если погода позволит, продолжим уборку в лесопарке в следующую субботу. Сотрудники администрации Октябрьского и Пролетарского районов также должны выйти на уборку. Выясните, кто ответственный за лесной массив в районе пруда в Зеленой роще. Над дорогой, ведущей туда, очень много опасно нависших деревьев. Там необходимо сделать санитарную обрезку. Направьте письма в ведомства, отвечающие за этот участок леса, для принятия мер».

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