«Ростелеком» обнулил тарифы на звонки с таксофонов УУС

Деньги на ветер
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С ноября текущего года отменена плата за внутризоновые и междугородние звонки на мобильные номера российских операторов. На практике это означает, что с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить как на стационарные, так и на мобильные номера телефонов всей страны.
В настоящее время «Ростелеком» обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов (УУС), находящихся более чем в 130 тыс. населенных пунктах. Причем большая часть таксофонов, а точнее - 118 тысяч (или 80% от общего числа) установлены в поселках, селах, деревнях, станицах, аулах с населением менее 500 человек. Кое-где это зачастую единственное средство связи с «большим» миром. Хотя, в общем-то, такие аппараты выполняют преимущественно социальную миссию. Значительную часть трафика составляют звонки в экстренные и оперативные службы.
В Мордовии, кстати, сейчас насчитывается 1309 таксофонов универсальной услуги связи.
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