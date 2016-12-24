Народное телевидение Мордовии - в эфире ОТР

Уже через несколько дней в стране завершится очередной этап перехода на «цифру». С 29 ноября в эфире канала «Общественное телевидение России» (в составе первого мультиплекса) появятся программы региональных телевизионных компаний. «ОТР» выделяет для этих целей два временных отрезка - утренний (с 6 до 9 часов) и вечерний (с 17 до 19 часов). Таким образом, проживающие в субъектах РФ зрители получат возможность смотреть местные передачи, подготовленные телеканалами так называемой «21-й кнопки».

Все работы выполняются за счет средств федерального бюджета. Так, организационные мероприятия по подготовке и подаче эфирного цифрового сигнала ложатся на плечи АНО «Общественное телевидение России», а основная масса технических вопросов - на ФГУП «РТРС» и его филиалы. Определенные требования предъявляются и к деятельности «регионалов». Их блоки должны выходить в прямом эфире на русском языке, притом без коммерческой рекламы. Контент же может быть разнообразным - разумеется, с упором на новостные и информационно-аналитические программы, рассказывающие о событиях в общественной, культурной или политической жизни территорий.

Первыми достоинства проекта оценили зрители Омской и Калининградской областей. Там местные «врезки» выходят в эфир с 31 октября и 5 ноября. В нашей республике подача телеканала с измененными параметрами осуществляется с 18-19 ноября. Для начала, правда, региональный вещатель - «Народное телевидение Мордовии» («НТМ») - решил ограничиться двухчасовыми ежедневными программами. На канале «ОТР» его блоки идут утром - с 7 до 8 - и вечером - с 18 до 19 часов. В дальнейшем, однако, предоставляемые возможности планируется задействовать в полном объеме.

И еще одно немаловажное уточнение: по графику в течение ноября изменятся параметры трансляции телесигнала, что не означает, собственно, запуска региональных программ. Их можно будет увидеть, начиная с 29 ноября 2019 года. Сделано это исключительно в интересах аудитории. Далеко не все цифровые телевизионные приставки умеют самостоятельно «подстраиваться» под сигнал. При отсутствии изображения на экране зрителям нужно выполнить перенастройку. То есть запустить поиск каналов в автоматическом или ручном режиме. Добавим, что сказанное не относится к абонентам кабельных сетей. Им никаких дополнительных усилий прилагать не нужно.