ВИДЕОЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

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Уважаемые коллеги! Напоминаем Вам о предстоящих вебинарах Федеральной кадастровой палаты!

Управление информационной политики ФГБУ «ФКП Росреестра» информирует, что 02.12.2019 в 11:00 (МСК) состоится вебинар на тему «Практические советы по изготовлению техплана» и 05.12.2019 в 11:00(МСК) состоится вебинар на тему «Новое в оформлении жилых и садовых домов. Информация размещена на сайте https://webinar.kadastr.ru/.

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