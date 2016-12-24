ВИДЕОЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Как получить перерасчет за ржавую воду?
В Администрации Саранска еще раз напомнили о механизме перерасчета за некачественное водоснабжение. Муниципальное предприятие...
Уважаемые коллеги! Напоминаем Вам о предстоящих вебинарах Федеральной кадастровой палаты!
Управление информационной политики ФГБУ «ФКП Росреестра» информирует, что 02.12.2019 в 11:00 (МСК) состоится вебинар на тему «Практические советы по изготовлению техплана» и 05.12.2019 в 11:00(МСК) состоится вебинар на тему «Новое в оформлении жилых и садовых домов. Информация размещена на сайте https://webinar.kadastr.ru/.
В Администрации Саранска еще раз напомнили о механизме перерасчета за некачественное водоснабжение. Муниципальное предприятие...
В МВД по РМ объяснили, что делать в случае исчезновения человека
Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка
Федеральные власти оценили качество жизни во всех 1114 городах страны. В итоговом рейтинге Саранск обошел Пензу и почти сравнялся с Казанью
Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
Мировое женское увлечение под названием «Завтрак в платьях» обретает все большую популярность в Саранске
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...
Как складывается ситуация с распространением смертоносного вируса в Мордовии?