Азартные деляги

Устроители подпольных казино в Саранске пойдут под суд

В Мордовии под суд пойдут сразу шесть местных жителей - они обвиняются в незаконной организации подпольных казино. Нелегальные игровые клубы были открыты в Саранске и весьма активно функционировали почти весь 2018 год, принося своим хозяевам до 200 тысяч рублей в день!

Организатором теневого игорного бизнеса правоохранители называют 31-летнего жителя столицы Мордовии Дениса Березина. Он подобрал себе команду единомышленников, в которую вошли старший брат Березина и трое знакомых в возрасте от 30 до 40 лет. Им отводились роли администраторов и охранников. Большинство участников группы ранее были неоднократно судимы за грабежи, кражи, вымогательство, побои и хулиганство. Есть информация, что двое из этой «игорной бригады» имели отношение к преступным группировкам «Химмаш» и «Юго-Запад». Отсидев свое, они вышли на свободу и имели весьма призрачные шансы на нормальное устройство на воле в рамках закона. А на предложение заняться нелегальным игорным бизнесом откликнулись с большим энтузиазмом. Трое из новых «партнеров» Березина не раз отбывали наказание на зоне, а потому чтили воровские традиции и уголовные понятия. В подтверждение своей преданности уголовному миру один из них в свое время на коленях набил наколки с изображением звезд. Это означает, что ее обладатель не будет никому подчиняться и вставать на колени.

Украшением заведений и операторами по совместительству были три девушки в возрасте от 21 года до 28 лет. Они собирали с клиентов деньги и вели учет прибыли. Примерный суточный доход подпольных игровых точек варьировался от 5 до 100 тысяч рублей.

Попасть в закрытый клуб было не так-то просто - клиентская база формировалась из «своих» людей, но и для них действовали установленные правила: вход осуществлялся по звонку на определенные номера. «Левых» не было даже среди новых посетителей. Желающие поиграть должны были получить рекомендацию от надежного человека, который гарантировал «чистоту» клиента. Кроме того, клубы имели не только основной вход, но и несколько запасных, а по периметру заведений и в игровых залах была установлена целая система видеонаблюдения.

Но несмотря на все меры конспирации, 9 июня 2018 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями Управления СК России по Мордовии и бойцами Росгвардии нагрянули в подпольный игровой клуб, располагавшийся по адресу: Титова, 8. В ходе обыска было изъято 28 игровых автоматов, платежный терминал, черновые записи, мобильные телефоны и деньги в размере 300 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело за «незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенные организованной группой».

Поскольку статья «экономическая», суд закрывать в следственном изоляторе фигурантов дела не стал. И тогда дельцы открыли подпольное казино в другом месте - трехэтажном здании по улице Строительной. Там они арендовали второй этаж помещения и организовали более серьезные меры конспирации. Массивные железные двери, два выхода на случай облавы, усовершенствованные системы видеонаблюдения, безобидная вывеска на дверях заведения «Натяжные потолки». В зале находилось полтора десятка игровых автоматов, которые представляли собой обычных «одноруких бандитов». Чтобы поиграть на аппарате, деньги нужно было отдать девушке-оператору, та в свою очередь запускала игру с помощью специального ключа.

Несмотря на то что заведение находилось на отшибе, желающих испытать удачу меньше не стало, среди постоянных клиентов фигурировали около 50 человек. При этом сорвать какой-то серьезный куш в игорном заведении было практически невозможно, автоматы были настроены на минимальную отдачу выигрышей. Деньги вновь потекли рекой, большую их часть забирал организатор игорного бизнеса. Сотрудники заведения работали по сменам, на сутки выходили два охранника и один оператор. За один выход на работу получали по 2 тысячи рублей. Прибыль клуба позволяла «компаньонам» периодически отвозить продукты в мордовскую колонию для знакомых сидельцев, отдавая тем самым дань уголовным традициям.

Но сотрудники УЭБиПК МВД по РМ вновь вычислили игорную точку и провели спецоперацию по задержанию Березина, его подельников и работников заведения. В клуб оперативники нагрянули в воскресенье в 8 часов утра, в это время на объекте происходила пересменка. Одновременно задержания и обыски прошли и в квартирах всех фигурантов. Борцы с экономическими преступлениями провели операцию при поддержке спецназа Росгвардии и при участии сотрудников отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ. В игровом клубе были изъяты 16 игровых автоматов, сотовые телефоны, 200 тысяч рублей, черновая бухгалтерия. Любопытно, что Денис Березин был задержан в Рузаевском районе, судя по всему, он пытался бежать из Мордовии - его машину «Фольксваген Пассат» остановили инспекторы ДПС на выезде из города железнодорожников.

На всех подозреваемых было заведено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенные организованной группой) и ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.