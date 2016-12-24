«Мужчины реально просятся на проект»

Мировое женское увлечение под названием «Завтрак в платьях» обретает все большую популярность в Саранске

Эти женщины не преследуют никаких целей, не борются за права, не пытаются ничего никому доказать. Они просто хотят отдохнуть от серых будней, собраться в женской компании и отлично провести время. «Завтрак в платьях» - нечто среднее между девичником, корпоративом и флешмобом, где женщины - главные героини. Мы пообщались с организатором и ведущей проекта в Саранске Натальей Масёкиной, которая рассказала, как создавался проект и почему так сильно полюбился нашим женщинам.

Впервые идея сделать грандиозный воскресный девичник посетила двух очаровательных девушек из города Архангельска и города Северодвинска в 2015 году. Спустя 2 года, в апреле 2017-го, в числе городов, которые охватил проект, появилась и столица Мордовии.

- Общаясь с ведущими из других регионов, я давно была знакома с «Завтраком в платьях», но долго не решалась на самый важный шаг, - говорит Наталья. - Так случилось, что основательницы проекта нашли меня сами, и я поняла, что это судьба. Что именно я, став официальным представителем проекта в нашем городе, сделаю всё от меня зависящее, чтобы о саранских «завтраках» говорили не только в Республике Мордовия. Спустя 5 выпусков я поняла, что мне не помешает помощница для того, чтобы сделать выпуски масштабнее и ярче. Нас стало двое, Татьяна Астахова - второй организатор проекта.

На данный момент проект «Завтрак в платьях» охватил 4 страны и более 45 городов России, Украины, Казахстана, Латвии. В Саранске успешно проведено 7 масштабных девичников. В конце 2017 года проект стал победителем премии Wedland Awards в номинации «Лучший event проект», получив признание жюри - лучших представителей праздничной индустрии России.

- Формат мероприятия - девичник, чаепитие, наполненное выступлением артистов как из нашей республики, так и приглашенных из близлежащих регионов (у нас были артисты из Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы и Ульяновска), мастер-классами от ведущих специалистов города в сфере красоты, творчества, фотосессией от топовых профессионалов нашего города, розыгрышами призов и подарочных сертификатов от партнеров, развлекательной программой от ведущей и морем других девчачьих приятностей, - рассказывает Наталья. - Периодичность саранских выпусков 3-4 раза в год. Аудитория - девушки, женщины любого возраста (от 18 до 100) и социального положения. На каждом девичнике 90-120 девчат. Почему именно «завтрак»? Проект проходит поздним утром, обычно это 11:00.

Отметим, что на каждом мероприятии присутствует дресс-код. Иногда он достаточно нейтральный, а порой полностью погружает вас в тематику выпуска. К примеру, весной участницы проекта с головой окунулись в атмосферу кино 90-х годов, красоток города в образах кинодив разного времени и формата.

- Мы уже были парижанками, кутили в стиле Гэтсби и многое другое. При этом мы стараемся не загонять девушек в строгие пределы дресс-кода, если есть наряд, в котором дама чувствует себя королевой, пусть будет он, рамок в нашей жизни и так достаточно.

Еще одна особенность таких «завтраков» - это отсутствие мужчин. Ведь каждая женщина мечтает хоть ненадолго сбежать из семьи, перезагрузиться.

- Честно говоря, порой мужчины реально просятся на проект,- признается Наталья. - И их можно понять, столько красоты в одном месте. Однако участницами проекта могут быть только девушки, а вот в составе команды, которая помогает нам сделать тот или иной выпуск особенным, вполне могут быть и мужчины. Кстати, о команде: на каждый девичник мы подбираем новую команду. Но это всегда лучшие профессионалы нашего города. Хочется сказать спасибо всем причастным к проекту за помощь, поддержку, содействие и колоссальный труд.

«Завтрак в платьях» - это одно из первых светских мероприятий в городе. По словам Натальи, буквально два года назад светских мероприятий в городе практически не существовало. И данный проект стал новой ступенькой в этом направлении.

- Мы были первыми, кто сделал масштабный девичник и получил такой положительный отклик. С каждым годом в городе появляется все больше мероприятий подобного содержания и не только, что на самом деле прекрасно. Чем больше площадок для саморазвития - тем больше шансов для роста и реализации себя как личности.

Ближайший, восьмой выпуск проекта состоится 8 декабря в шикарном банкетном зале GRAND HALL (Гожувская, 41В).

- Это будет самый масштабный и продолжительный выпуск. Завтрак «вне формата» - впервые вечерний выпуск. Тематика грядущего девичника «Королева танцпола», а это значит, что будет много танцев, много подарков, приглашенные артисты, много сюрпризов. Чтобы стать участницей проекта, нужно всего лишь оформить заявку на участие в группе ВК «Завтрак в платьях Саранск» и получить дальнейшие инструкции.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА