11 орденов Славы, десятки медалей и грамот

Работников агропромышленного комплекса республики поздравили с профессиональным праздником

Предварительные «аграрные» итоги 2019 года по традиции были оглашены на прошедшем в республиканском Дворце культуры торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Основной силой Мордовии всегда было и будет село, его труженики. Поэтому, прежде всего, хочу сердечно поблагодарить всех, кто трудится в сельском хозяйстве, - обратился к собравшимся Глава РМ Владимир Волков. - Спасибо вам за патриотизм, умение и желание работать! Благодаря вашим усилиям региональный АПК кардинально изменился, стал по-настоящему конкурентоспособным и высокотехнологичным».

Руководитель республики с удовлетворением отметил, что рост сельскохозяйственного производства наблюдается у нас уже седьмой год подряд. Причем за последние десять месяцев показатели выросли почти на 8 процентов. «Мы привыкли винить во всем погоду, - продолжил Владимир Волков. - Говорим о неустойчивости климатических условий, глобальном потеплении, даже о климатическом оружии. Но наши аграрии не рассуждают, а делают, полагаясь на себя, на свои знания и силы!»

Зерна, например, в нынешнем году запасено в закрома почти 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности в 31 центнер с гектара (это, кстати, лучший результат в ПФО). И если в 2018-м стотысячный рубеж по сбору зерновых культур преодолели только два района, то сегодня - уже четыре. Лучше всех дела обстоят у лямбирцев и чамзинцев. Они с каждого гектара получили по 50 центнеров. Далее следуют атяшевцы - 140 тыс. тонн при урожайности 36,6 ц/га, на четвертом месте - ковылкинцы, тоже сумевшие превзойти 100-тысячную отметку.

А вот в разрезе хозяйств отличилось чамзинское отделение компании «Магма - Хорошее дело». Там с площади в 15 тыс. га собрано 95 тыс. тонн зерновых (без учета кукурузы). У Агрофирмы «Октябрьская» урожайность оказалась на 6 центнеров меньше (55 ц/га). У «Дружбы», ставшей бронзовым призером, сей показатель ниже на 10 центнеров, у «Калиновского» - на 14 центнеров.

Кукурузоводам тоже есть чем похвастать. Наибольший валовой сбор (свыше 54 тысяч тонн) зафиксирован в Лямбирском районе. Главным образом, за счет той же «Октябрьской», удержавшей пальму первенства по урожайности (свыше 100 ц/га). В целом же по республике кукурузы получено 180 тысяч тонн, что на 80% больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 80 центнеров с гектара.

К лучшим показателям приблизились и свекловоды - свыше миллиона тонн, или по 461 центнеру с каждого гектара. Причем добрая половина урожая собрана с полей всего лишь двух районов - Ичалковского и Атяшевского. Чтобы собрать столько свеклы в советское время, всей республике пришлось бы ударно трудиться на протяжении 3 лет.

Наконец, производители зеленого горошка и масленичных культур в текущем году смогли обновить сразу несколько рекордов. На переработку было отправлено почти 5,8 тысячи тонн горошка и около 80 тысяч тонн маслосемян.

Как подчеркнул Владимир Волков, столь значимые результаты во многом стали следствием грамотного внедрения передовых аграрных технологий. «Мы активно внедряем системы аэрокосмического мониторинга, - сказал он. - В онлайн-режиме оцениваем состояние земель, рассчитываем количество необходимой сельхозтехники и удобрений, прогнозируем урожайность. Это позволяет не только сократить затраты, но и снизить нагрузку на окружающую среду».

Сфера животноводства, в свою очередь, тоже не перестает радовать «стабильно позитивной» динамикой. В текущем году, как ожидается, будет произведено 330 тысяч тонн мяса и 450 тысяч тонн молока. В первом случае прирост должны обеспечить крупные проекты «Талины», «Октябрьской» и «Чамзинской» птицефабрик. Во втором - новые молочные комплексы предприятий «Дружба», «Исток», «Хорошее дело», «Молагро» и других. Так, лишь три фермы, возводимые в Рузаевском, Инсарском и Дубенском районах, смогут ежегодно выдавать 35 тысяч тонн молока.

В то же время и нынешние темпы прироста свидетельствуют о реалистичности намеченных планов. По молоку, скажем, Мордовия уверенно входит в ТОР-15 самых передовых территорий страны (плюс 4 процента за 10 месяцев). Среди районов здесь лидируют ичалковцы - 36,6 тысячи тонн с начала года, что на 3,5 тыс. тонн больше, нежели в 2018-м. Неплохие темпы также отмечаются в Ромодановском, Чамзинском, Большеберезниковском, Атяшевском, Старошайговском и в некоторых других районах.

«По итогам года продуктивность должна составить 6700 кг на корову, - заявил Глава РМ. - И это станет еще одним нашим общим рекордом. А через год необходимо будет вплотную приблизиться и к 7-тонной отметке!» Сейчас, кстати, 11 хозяйств уже перешагнули 8-тонный рубеж. Если учесть, что до конца года осталось еще около полутора месяцев, можно предположить, что некоторые получат по 10 и более тысяч килограммов молока от каждой коровы.

Впрочем, нельзя исключать, что в обозримой перспективе даже самые отменные нынешние показатели вызовут лишь усмешку. Ведь через три года объемы производства мяса планируется довести до 400 тысяч тонн. Молока же через четыре года республика должна производить около полумиллиона тонн.

Здесь для наглядности стоит заметить, что республика уже сейчас производит примерно 1,8 тысячи яиц, 440 килограммов молока (это лучшие результаты в стране!) и 306 килограммов мяса на человека (2-е место в ПФО и 6-е в России). И тут уж поневоле приходится задумываться о поиске новых рынков сбыта и развитии экспортной составляющей.

«С января по октябрь включительно пищевая и перерабатывающая промышленность отгрузила продукции почти на 62,5 миллиарда рублей, или на 4 процента больше, чем за тот же период прошлого года», - сказал Владимир Волков. Ежедневно только «Талина» поставляет 400 тонн мяса, мясных и колбасных изделий в 77 регионов страны, в Казахстан и Киргизию. Масштабная техническая модернизация проведена на сыродельном комбинате «Ичалковский». С завершением двух крупных инвестпроектов в «Тепличном» Мордовия уже в текущем году сможем произвести свыше 25 тонн свежих овощей. Компания «Мир цветов» вскоре будет выращивать 50 миллионов роз в год.

«Мордовские товары уже сейчас отправляются в 24 государства планеты, - акцентировал внимание Глава республики. - А через пять лет нам, как участникам нацпроекта по наращиванию экспорта продукции АПК, необходимо нарастить объемы поставок за рубеж, как минимум, в три раза - до 50-60 миллионов долларов».

По словам Владимира Волкова, цифры эти взяты отнюдь не с потолка. «Наше цель - не просто подготовиться к жесткой конкурентной борьбе за потребителя, но и закрепиться на мировом рынке, завоевать его». Как рассказал лидер региона, создаваемые условия позволяют аграриям успешно развиваться. Так, действующий механизм льготного кредитования позволил им привлечь с начала года около 12 миллиардов рублей заемных средств. При этом суммарные объемы господдержки оцениваются почти в 3,3 миллиарда. В январе - октябре сельхозпроизводители закупили свыше 60 тракторов, 43 комбайна и еще 350 единиц различной сельхозтехники - всего более чем на 1 миллиард рублей. По федеральной программе развития села ряд населенных пунктов удалось газифицировать, обеспечить доступом в Интернет и цифровым телевизионным вещанием. Новоселье за это время смогли справить 166 семей.

«Сделать, однако, предстоит еще больше. Как сказал наш Президент Владимир Путин, «нужно запустить процесс постоянных изменений к лучшему, в котором будет участвовать каждый человек». Все необходимые механизмы для этого есть!» - констатировал Глава РМ.

Далее началась самая приятная для собравшихся часть торжества - награждения и чествования победителей трудового соперничества, ударников, ветеранов, молодых специалистов. Самыми эффективными районами сельскохозяйственного производства на сей раз стали Чамзинский и Лямбирский. В отрасли растениеводства победу праздновали атяшевцы, старошайговцы и большеигнатовцы, в животноводстве - ичалковцы, дубенцы и рузаевцы. Среди производителей молока отличились Ромодановский, Лямбирский и Кочкуровский районы.

Персональных государственных и отраслевых наград тоже хватало. Сразу 8 человек получили региональные ордена Славы III степени, двое - II степени. А президенту группы «Талина» Виктору Бирюкову «за особо выдающиеся заслуги перед республикой» вручен орден Славы I степени.



