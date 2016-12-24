«Я говорю, что мы реально можем сделать!»

Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка

Желание встретиться с Главой городского округа Саранск собственники земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, в рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) начали высказывать в официальной группе Администрации городского округа Саранск в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на то что разговор предстоял не из легких, мэр Саранска, узнав об этом, сразу сказал: «Надо встретиться! Как бы тяжело ни было!».

«Едет!» - послышалось в толпе, когда показалась машина Главы города на обозначенном месте сбора - на парковке у пруда в Зеленой роще. Не успел Петр Тултаев подойти к собравшимся, его взяли в плотное кольцо. «Мы спешить не будем, убегать не будем! Так что не переживайте! Наша встреча давно назревала», - разрядил шутливым тоном разгоряченную обстановку мэр. В начале встречи, чтобы затем не было недопониманий, Петр Тултаев зачитал список улиц, за строительство дорог на которых ратовали собравшиеся. На 17 улицах: Инсарской, Южной, Маскинскова, Темниковской, Бобкова, Ахромеева, Ратной, Аграрной, Майском переулке, Гризодубовой, Славянской, Корнеева, Стрельченко, Георгиевской, Бородинской, Мичурина, Левкова, которые включены в первый этап строительства дорог, нужно построить 20 км автодорог. Кроме этого, там же необходимо провести работы по строительству сетей водоснабжения, канализования, газоснабжения, наружного освещения.

В настоящее время в рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) 1388 земельных участков. По государственным программам в этом районе большая их часть предоставлялась до середины 2012 года. В 2015-2016 гг. в этом районе построены дороги на улицах Южная, Мирная, Карачкова, Светлая, Трудовая, Кашигина, Тимирязева, Свердлова, Суворова, Цветочная, Народная, 1-й Инсарский переулок, 2-й Инсарский переулок, Олимпийское шоссе (второстепенная), Колхозный переулок, Луговой переулок, Атясова, Ахромеева, Инсарская, Кооперативная, Луговая, Мичурина, Сумгина. Общая протяженность построенных дорог составляет 14 200 метров. Проложены линии электропередач.

Однако собравшихся активистов это совсем не устроило. Они хотели слышать, когда будут построены дороги на улицах, на которых у них находятся земельные участки. «Мы взяли кредиты, строимся, а пользоваться участками уже который год не можем! Из года в год нас кормят обещаниями!» - негодовал мужчина. Петр Тултаев принимал все возмущения, но пытался донести до людей, что не все так легко, как кажется на первый взгляд. «Если бы были необходимые финансовые средства, давно бы все здесь сделали. Понимаете?! Я знаю, мой ответ вас совсем не устраивает. Что мы хотим сейчас? Будет разработана проектно-сметная документация, существующая ПСД на газоснабжение - скорректирована, затем она пройдет государственную экспертизу, и после этого мы сможем участвовать в программе «Жилье», реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Она предполагает строительство дорог, сетей водоснабжения и канализования. Реальные результаты можно будет увидеть в 2020-2021 годах. Подав заявку для участия в этой программе, мы сможем рассчитывать на федеральные деньги», - пояснил Петр Тултаев.

«Когда нам выдавались участки, красиво говорили, что в 2014 году у нас здесь будет хотя бы щебеночное покрытие, поэтому мы и начали здесь строительство», - высказался многодетный отец. Присутствующих на сходе собственников также интересовал вопрос, по какой причине нельзя включить этот район в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Почему в рамках этой программы построен восточный обход Саранска, строится обход Рузаевки, а в Николаевке построить дороги нельзя?!» - возмущались присутствующие. Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов пояснил, что на территории Саранска в рамках этой программы проводятся лишь ремонтно-восстановительные работы существующих проезжих частей, а также ликвидация аварийно опасных участков дорог. Реконструкцию и строительство муниципальных дорог в Саранской городской агломерации она не предполагает.

«Мы вынуждены ставить электрические котлы, чтобы отапливать свои дома. Тариф за электроэнергию у нас высокий. Нельзя ли рассмотреть возможность снижения тарифа для индивидуальных жилых домов, не имеющих сетей газоснабжения и не введенных в эксплуатацию?» - обратился к мэру Саранска мужчина. Петр Тултаев пообещал связаться с руководством ресурсоснабжающей организации, а затем сообщить о результатах рассмотрения обращения. Проблему отсутствия наружного освещения вдоль дороги, ведущей к пруду в Зеленой роще, обозначила молодая женщина. «Как Крещение - освещение там включают. Праздник проходит, и детям, и нам приходится добираться по темноте», - посетовала она. Глава города пообещал, что вопрос этот решаемый и необходимые указания будут даны.

На встрече с мэром был поднят вопрос о расчистке дорог в зимнее время и патрулировании улиц сотрудниками полиции. Петр Тултаев уже в понедельник призвал присутствующего на оперативном совещании представителя правоохранительных органов включить эту территорию в маршрут патрулирования.

«Приехали, положили две трубы. Там - основная дорога для улицы Бородинской. Трубу бросили, оставили песок и забыли обо всем. Я бы хотел, чтобы Вы посмотрели на них. Ездить там вообще невозможно. Глава Октябрьского района здесь был, заверил меня, что с Вами увидится и этот вопрос поднимется. Но результата никакого не последовало», - жаловался мужчина. В этой просьбе его поддержала и молодая женщина. Мэр Саранска принял приглашение, уже направился в сторону жилой застройки, но его остановила девчушка, протянув мэру маленький блокнот и ручку. «Неожиданно! Автограф надо?!» - не ожидая такого поворота событий здесь, произнес Петр Тултаев. Он не мог отказать юной поклоннице. «Будете потом сравнивать, письма настоящие или нет», - шутливо сказал Глава города.

После этого мэр Саранска отправился на осмотр водопропускных труб на улицах Ахромеева, Бобкова. На месте Петр Тултаев убедился, что работа сделана не до конца. Он дал поручение проработать вопрос об отсыпке щебнем и песком этих двух участков. Однако местные жители сообщили, что и на других участках, где установлена такая труба, ситуация не лучше. «У нас впереди месяц. 17 декабря мы с Вами должны встретиться, - обратился Петр Тултаев к инициатору экскурсии. - Сейчас мы прикинем, что в наших силах. Давайте пока этими двумя трубами в ближайшее время займемся. Потом остальные посмотрим. Я говорю, что мы реально можем сделать!» - откровенно сказал Глава города.

«Многие у нас тут проживают, а контейнеры для мусора стоят только в одном месте. Не все доносят мусор туда. Как итог - выкидывают где попало. Очень хотелось бы, чтобы контейнеры были установлены хотя бы на тех улицах, где многие дома уже заселены», - поставила очередную задачу перед Петром Тултаевым местная жительница. «А в чем здесь проблема? Вы живете в индивидуальном доме, обращаетесь к региональному оператору, заключаете с ними договор. В этом вопросе никаких препон быть не должно», - сказал Петр Тултаев.

«Спасибо Вам большое, мы Вас отпускаем, наверное», - с улыбкой сказала одна из активисток. «Ненадолго! Ненадолго!» - почти хором произнесли с другой стороны. «Это я понял! И не сомневался в этом! И более того, может, это и правильно: мы на себя обязательства берем, и как бы тяжело ни было, надо сюда к вам приходить. Вопросов действительно очень много. Но здесь одним нам, городскому бюджету, ничего не сделать. Мы встретимся с Главой республики Владимиром Дмитриевичем Волковым, обсудим все», - подвел черту Петр Тултаев.

На встрече было решено: связь представителей городской власти и собственников земельных участков должна быть регулярной. Через месяц Петр Тултаев встретится с активистами, которым дадут ответы на вопросы, требующие проработки. Некоторых собственников руководители профильных подразделений Администрации города проконсультируют лично в ближайшие дни. Очередная встреча в широком формате должна пройти в мае 2020 года.