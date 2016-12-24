Саранским лицеистам проведут Урок качества

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С 11 по 17 ноября в России и во всем мире празднуется неделя качества.

Нескучная лекция и занимательная викторина - в таком формате пройдет интерактивный урок для школьников больше чем в 300 школах в 70 городах России. В Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Белгороде, Ростове, Томске, Саранске и других городах эксперты Роскачества расскажут о качестве товаров и правилах их выбора, ответят на интересующие школьников вопросы, обсудят самые насущные «продовольственные» темы. А затем школьники смогут принять участие в викторине, отгадывая не самые простые и весьма каверзные загадки - всё вокруг качества.

В столице Мордовии к всероссийской акции Роскачества присоединился лицей МГУ им. Н.П.Огарева. Урок качества для десятиклассников пройдет 14 ноября в здании Мордовского государственного университета (ул. Большевистская, 68, 1 корпус, к. 331). Начало в 13:30. Присоединяйтесь!

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