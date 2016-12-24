Связанные одной целью: Ассоциация "СИЗ" и WorldSkills Россия подписали соглашение о партнерстве

Социум

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией "СИЗ" и WorldSkills Россия распространится на несколько мероприятий, в числе которых крупнейшая Международная специализированная выставка “БИОТ-2019”, которая пройдет в Москве с 10 по 13 декабря.
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) и WorldSkills Россия подписали соглашение о партнерстве. Стороны “объединили усилия для достижения общественно полезных целей. А именно содействие сторон в
осуществлении деятельности, направленной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International для обеспечения экономики РФ высококвалифицированными кадрами, повышения роли профильной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии страны”, - говорится в тексте соглашения.
Значимость соглашения для эффективного сотрудничества в сфере подготовки кадров и акцентированию внимания к вопросам безопасности труда рабочего человека отметил и директор Ассоциации “СИЗ” Владимир Котов.
“Сотрудничество Ассоциации “СИЗ” и WorldSkills Россия — это объединение усилий в достижении одной общей цели: повышение
стандартов профессиональной подготовки представителей рабочих профессий. Ни для кого не станет открытием, что в понятие
“квалифицированный специалист” сейчас закладывается ряд важных составляющих. Одно из которых — это отношение к безопасности,
знания об охране труда, популяризация культуры безопасности на рабочем месте. Поэтому уверен, что работа в рамках нашего
совместного соглашения будет взаимовыгодной. А ее результат — это появление на рынке рабочих профессий высококвалифицированных кадров, не только лучших в своей сфере, но и сознательных в отношении безопасности”, - рассказал Владимир Котов.

Сотрудничество Ассоциации “СИЗ” и WorldSkills Россия распространяется на несколько мероприятий, в их числе:

● VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills Hi-Tech (29 октября – 1 ноября, Екатеринбург);
● финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» (26-29 ноября, Москва);
● выставка «Безопасность и охрана труда», которую организует АСИЗ
(10-13 декабря, Москва).
Соглашение, заключенное Ассоциацией “СИЗ” и WorldSkills Россия предполагает не только работу на всех вышеуказанных мероприятиях, участие в подготовке, организации и проведении специализированных форумов. Ключевой целью соглашения является обмен опытом и связями, а также создание совместных рабочих групп. В частности, в рамках международной специализированной выставки “БИОТ-2019” состоятся панельные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции, на которых специалисты обсудят актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности. Участие в деловой программе форума экспертов WorldSkills Россия станет важным аспектом для плодотворной работы дискуссионных площадок.
Напомним XXIII международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве с 10 по 13 декабря 2019 года на площадке 75-го павильона ВДНХ.
С проектом деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте выставки http://biotexpo.ru/business-program/
Аккредитация СМИ на официальном сайте БИОТ-2019
Приходи на выставку БИОТ-2019
https://www.youtube.com/watch?v=s6QnKqWhnUk&feature=youtu.be
Координатор по работе со СМИ:
Вероника Костовинская, моб. + 7 915 328 21 27,
e-mail: vk@maltilog.ru; biot-press@asiz.ru
Официальный сайт выставки БИОТ: http://biotexpo.ru/
Официальный сайт Ассоциации «CИЗ»: http://asiz.ru

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