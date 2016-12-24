Связанные одной целью: Ассоциация "СИЗ" и WorldSkills Россия подписали соглашение о партнерстве

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией "СИЗ" и WorldSkills Россия распространится на несколько мероприятий, в числе которых крупнейшая Международная специализированная выставка “БИОТ-2019”, которая пройдет в Москве с 10 по 13 декабря.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) и WorldSkills Россия подписали соглашение о партнерстве. Стороны “объединили усилия для достижения общественно полезных целей. А именно содействие сторон в

осуществлении деятельности, направленной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International для обеспечения экономики РФ высококвалифицированными кадрами, повышения роли профильной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии страны”, - говорится в тексте соглашения.

Значимость соглашения для эффективного сотрудничества в сфере подготовки кадров и акцентированию внимания к вопросам безопасности труда рабочего человека отметил и директор Ассоциации “СИЗ” Владимир Котов.

“Сотрудничество Ассоциации “СИЗ” и WorldSkills Россия — это объединение усилий в достижении одной общей цели: повышение

стандартов профессиональной подготовки представителей рабочих профессий. Ни для кого не станет открытием, что в понятие

“квалифицированный специалист” сейчас закладывается ряд важных составляющих. Одно из которых — это отношение к безопасности,

знания об охране труда, популяризация культуры безопасности на рабочем месте. Поэтому уверен, что работа в рамках нашего

совместного соглашения будет взаимовыгодной. А ее результат — это появление на рынке рабочих профессий высококвалифицированных кадров, не только лучших в своей сфере, но и сознательных в отношении безопасности”, - рассказал Владимир Котов.

Сотрудничество Ассоциации “СИЗ” и WorldSkills Россия распространяется на несколько мероприятий, в их числе:

● VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике

WorldSkills Hi-Tech (29 октября – 1 ноября, Екатеринбург);

● финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые

профессионалы» (26-29 ноября, Москва);

● выставка «Безопасность и охрана труда», которую организует АСИЗ

(10-13 декабря, Москва).

Соглашение, заключенное Ассоциацией “СИЗ” и WorldSkills Россия предполагает не только работу на всех вышеуказанных мероприятиях, участие в подготовке, организации и проведении специализированных форумов. Ключевой целью соглашения является обмен опытом и связями, а также создание совместных рабочих групп. В частности, в рамках международной специализированной выставки “БИОТ-2019” состоятся панельные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции, на которых специалисты обсудят актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности. Участие в деловой программе форума экспертов WorldSkills Россия станет важным аспектом для плодотворной работы дискуссионных площадок.

Напомним XXIII международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве с 10 по 13 декабря 2019 года на площадке 75-го павильона ВДНХ.

С проектом деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте выставки http://biotexpo.ru/business-program/

Аккредитация СМИ на официальном сайте БИОТ-2019

Приходи на выставку БИОТ-2019

https://www.youtube.com/watch?v=s6QnKqWhnUk&feature=youtu.be

Координатор по работе со СМИ:

Вероника Костовинская, моб. + 7 915 328 21 27,

e-mail: vk@maltilog.ru; biot-press@asiz.ru

Официальный сайт выставки БИОТ: http://biotexpo.ru/

Официальный сайт Ассоциации «CИЗ»: http://asiz.ru