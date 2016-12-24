Второе саранское чудо

«Оптиковолоконные Системы» и «Sumitomo Electric Industries» договорились о продолжении сотрудничества

Меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между АО «Оптиковолоконные Системы» и компанией «Sumitomo Electric Industries, Ltd» был подписан в понедельник по результатам рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова с представителями японской стороны. Документ предполагает оказание всесторонней технологической поддержки саранскому заводу. Причем как в вопросах увеличения объемов вытяжки оптического волокна из готовых преформ, так и при подготовке к производству собственных заготовок.

Основанная в 1897 году компания «Sumitomo Electric» входит на сегодняшний день в число мировых лидеров в сфере производства оптического волокна. На 350 ее дочерних предприятиях, действующих в 30 государствах, трудятся в общей сложности около 200 тысяч человек. С 2013-го, то есть фактически с момента закладки первого камня в фундамент нового завода, она сотрудничает с АО «Оптиковолоконные Системы», оказывая поддержку в вопросах организации и совершенствования производственных процессов, а затем - и поставок самих преформ, обеспечения стабильно высокого качества российского оптического волокна.

Новый этап взаимодействия по логике должен ознаменоваться запуском второй очереди предприятия. Правда, к идее открытия в Саранске производства самих заготовок для вытяжки оптоволокна японцы отнеслись поначалу осторожно. Не отказываясь в целом от реализации означенного проекта, они предлагали более детально изучить перспективы совместной работы. В марте прошлого года генеральный директор бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабели» Шигеру Суемори лично приезжал на переговоры в Мордовию. «Развитие сотрудничества с иностранными партнерами мы рассматриваем как желательное, но далеко не главное и обязательное условие строительства второй очереди завода оптического волокна», - заявил тогда Глава РМ Владимир Волков.

Проведенная модернизация, в результате которой «Оптиковолоконные Системы» в полтора раза увеличили свои мощности, обеспечив выпуск 4 миллионов километров оптоволокна в год, заставила японскую сторону активизировать диалог. Дополнительным же стимулом стали инициированные Президентом РФ нацпроекты. Один из них - «Цифровая экономика» - как раз и предполагает ускоренное формирование сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры страны, что очевидно будет сопровождаться значительным увеличением объемов потребления оптического волокна.

«Руководство республики оказывало и продолжит оказывать всестороннюю поддержку первому и единственному в России оптоволоконному заводу, - заверил в ходе состоявшейся в понедельник встречи с представителями японского бизнеса Владимир Волков. - В развитии данного направления - впрочем, как и многих других, - мы опираемся на полное понимание и поддержку главы государства Владимира Путина, Правительства страны, федеральных министерств и ведомств».

Региональный руководитель также напомнил, что перспективы сотрудничества двух компаний обсуждались в 2018 году, во время его встреч с Её Императорским Высочеством принцессой Хисако Такамадо, чрезвычайным и полномочным послом Японии Тоёхисом Кодзуки. «Да, ту победу сборной над командой Колумбии в матче чемпионата мира по футболу у нас и сегодня называют не иначе, как «саранским чудом», - подтвердил Шигеру Суемори. «А когда начнем вместе делать преформы, случится и второе чудо!» – пошутил Владимир Волков. И после паузы добавил: «Мы только выиграем, если объединим усилия, и будем работать вместе. Это станет нашим общим вкладом в развитие плодотворного российско-японского сотрудничества».

«За годы совместной работы мы не раз имели возможность убедиться в том, какое внимание уделяют российские коллеги вопросам улучшения свойств и технических характеристик товара, - согласился предприниматель из страны Восходящего Солнца. - Сейчас наступает время, когда надо двигаться дальше»,

Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев в свою очередь выразил надежду на то, что компетенции «Sumitomo Electric Industries, Ltd» будут способствовать скорейшему достижению поставленных целей: «В современных условиях побеждают альянсы. Мы уже поставляем продукцию в 15 стран мира. Заключение меморандума о стратегическом сотрудничестве поможет нам и в дальнейшем работать в интересах клиентов, удовлетворяя их постоянно растущий спрос».