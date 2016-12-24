Деньги на ветер

Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно эксплуатирующих проверенные временем мошеннические схемы. Но народ по-прежнему «клюет» на удочку комбинаторов и теряет свои сбережения

Гироскутер так и не доехал…

«Навариться» на доверчивости граждан решил 25-летний житель Кочкуровского района. Он разместил в Сети информацию о продаже гироскутеров и мини-сигвеев. По информации оперативников, происходило это весной текущего года. За приобретение товара злоумышленник требовал с клиентов 100-процентную предоплату. И какое-то время он даже реально отправлял людям необходимый товар. Но, по признанию молодого человека, в какой-то момент у него возникли финансовые трудности. При этом он продолжал собирать заказы, объясняя задержку в отправке временными перебоями с поставками продукции. От действий дистанционного торговца из Кочкурова пострадали жители Казани, Тюмени, Магнитогорска и Кемеровской области. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Сейчас на прогоревшего предпринимателя заведено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники банка не звонят

На днях очередной жертвой мошенников стала еще одна жительница Мордовии. Даме поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка, где та хранит свои сбережения. Напугав женщину сообщением о попытках списания денег с ее счета, собеседник предложил заблокировать карту. Доверчивая гражданка назвала ему необходимые данные, после чего с карты списали деньги. Таким образом жительница Мордовии лишилась 295 тысяч рублей. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, однако из-за сложности в раскрываемости подобных преступлений вероятность возврата денежных средств минимальна.

«Нужно знать, что работники банка, видя сомнительную банковскую операцию, без ведома клиента просто блокируют счет на сутки. Они никогда не будут звонить и спрашивать клиента о списании, а тем более уточнять данные. Если вы сомневаетесь в чем-то, лучше дойти до банка и все уточнить. Тем более в Саранске они все в шаговой доступности», - объяснил сотрудник УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин.

Биометрия. Плюсы или минусы?

Современный мир развивается достаточно быстро, и новые технологии сменяют друг друга чуть ли не каждый день. Разработчики постоянно придумывают что-то новое. Так, в банках все чаще клиентам предлагают оформить биометрию. Для начала давайте разберемся, что это такое. Итак, создание биометрического профиля включает в себя запись голоса и сканирование лица. В некоторых странах этот список более широк - до считывания радужки глаза, отпечатка пальца и даже считывания карты вен. Но все перечисленные технологии можно обмануть. К примеру, для лица делается маска, а голос синтезируют. Причем синтезатор голоса давно массово доступен.

Многие активно пользуются определенными биометрическими данными в обычной жизни, например при использовании смартфона (отпечаток пальца, Face ID или распознавание лица), вот только для разблокировки гаджета с помощью последнего не обязательно делать полную копию лица, достаточно области вокруг глаз. А некоторые смартфоны и вовсе реагируют на фотографию владельца. Так чем же полезна биометрия в банках и полезна ли?

Не за горами то время, когда в России можно будет взять кредит или открыть счет, всего лишь показав себя в камере телефона и сказав несколько слов. Конечно, банки обещают почти стопроцентную безопасность при использовании биометрии, вот только это не так. Записать голос с необходимой подтверждающей фразой («да, я согласен» например) мошенники могут во время телефонного звонка. Вдумайтесь, ведь достаточно задать ряд необходимых вопросов, и ваш голос записан. При этом вычислить жулика будет практически невозможно, он может находиться не просто в другом городе, а в другой стране, да что там - на другом континенте! А найти фото сейчас не так уж сложно, практически каждый из нас является пользователем той или иной социальной сети. Получается, что система удаленной идентификации становится еще одним способом доступа мошенников к вашим деньгам. Конечно, если вы заинтересованы в простом доступе к услугам или кредитам, тогда это хороший вариант. Но есть ведь и другие подводные камни, среди которых использование вашего биометрического профиля для создания левых счетов с целью отмывания денег, причем без вашего ведома.

Свечка в сети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» не раз сталкивались с печальным аватаром (главной фотографией) в виде горящей свечи. Чаще всего такое изображение говорит о каком-то горе у автора страницы. Но это не всегда так.

«Мошенники взламывают чью-либо страницу, ставят скорбную свечку на аватар и пишут знакомым: «У меня случилось несчастье, можешь мне немного помочь деньгами». Или просто просят денег взаймы», - рассказали в региональном отделении МВД. Не попасть на подобную уловку очень просто, достаточно перезвонить данному человеку для выяснения ситуации.

Бесплатный сыр в мышеловке

Среди особо популярных видов мошенничества по-прежнему остаются знаменитые розыгрыши автомобилей, продажа криптовалюты, штрафы от оператора или банальные бонусы от какой-либо фирмы. Все перечисленное не раз сваливалось на жителей республики как снег на голову. Так, нередко народ переводит деньги на банковскую карту мошенника, который представился сотрудником службы техподдержки какого-либо сотового оператора. Как правило, нарушитель сообщает клиенту информацию о задолженности за связь или оплату штрафа за пользование услугой, не входящей в тарифный план (роуминг, закончившийся интернет-трафик или даже подключение эксклюзивных условий пользования сетью). Для этого абоненту предлагают набрать код под диктовку, который является комбинацией для перевода денежных средств со счета абонента на счет мошенников. С банковской картой тоже все просто - жертва сообщает определенные данные, которые потом помогают нарушителю списать деньги со счета.

Как сообщает региональное отделение МВД, среди обращений в полицию есть заявление от тех граждан, которые стали жертвами мошенников, якобы проводящих розыгрыш автомобилей. С абонентом связывается злоумышленник и сообщает о результатах лотереи, победителем которой якобы стал данный гражданин. При этом последнему необходимо только оплатить госпошлину и перечислить указанную сумму. Разумеется, деньги в итоге уходят на счет мошенников.

Ставка на биткоин

Два года назад жителей страны буквально захлестнула криптомания. Многие желали приобрести интернет-валюту и заработать на росте ее стоимости баснословные деньги. Мордовию это веяние тоже не обошло стороной, так, в конце 2018-го мошенники убедили 70-летнюю саранскую пенсионерку вложить более 500 тысяч рублей в покупку биткоина, чтобы та смогла потом вывести крупную прибыль. Женщина согласилась и перевела деньги, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Стражам порядка удалось вернуть большую часть суммы.

«Пенсионерка рассказала, что имела определенные сбережения после продажи квартиры. Мошенники убедили ее попробовать новую схему заработка на биткоинах. Она заинтересовалась и согласилась. Посоветоваться с родственниками женщина не могла, поскольку проживает одна. Как известно, мошенники очень хорошие психологи, а потому жертва пошла у них на поводу, создала на сайте биткоин-кошелек и перевела туда со своего счета в Сбербанке 496 тысяч рублей (тогда это было 1,2 биткоина). Женщине была обещана прибыль в 100-150% за короткое время. Ей присылали графики роста биткоина, выглядело это очень убедительно. Правда, в какой-то момент выяснилось, что кошелек пуст. Переписка с мошенниками с просьбой вернуть деньги ни к чему не привела.

Пенсионерка связалась со службой безопасности Сбербанка, просила помочь вернуть деньги, говорила, что делала перевод под воздействием гипноза. В банке обещали провести проверку, но рекомендовали также обратиться в полицию. В дальнейшем мы совместно с сотрудниками Сбербанка смогли установить, в какой биткоин-кошелек были переведены средства. Спустя неделю после обращения жертвы в полицию нам удалось заблокировать 496 тысяч рублей и вернуть деньги на счет женщины в банке. К счастью, мошенники не успели вывести деньги и воспользоваться ими. Получилось, что пенсионерка отделалась легким испугом. Не удалось возвратить только 25 тысяч рублей. Эти деньги были зачислены женщиной ранее, и куда они были переведены, отследить, к сожалению, не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сайт, с которого действовали аферисты, зарегистрирован в Италии, а ip-адрес имеет привязку к Кипру. Границ для аферистов в Сети не имеется. Это очень сильно осложняет нашу работу по их идентификации. Мы проверяли все имена, которыми представлялись мошенники при общении с пенсионеркой, естественно, все они оказались вымышленными. Жительнице Саранска повезло, что она вовремя обратилась в полицию и службу безопасности банка. Почти все деньги удалось вернуть», - сообщили в отделе полиции № 3 по обслуживанию Ленинского района УМВД России по Саранску.

Экстрасенсы

Как сообщают правоохранители, порой люди ведутся на весьма странные виды мошенничества. Среди них помощь экстрасенсов. И в республике в том числе такие случаи имеют место быть. К примеру, в марте прошлого года 68-летняя жительница Чамзинского района перевела экстрасенсам из телевизора почти полтора миллиона рублей. Женщина просто увидела на голубом экране рекламу экстрасенсорной помощи и обратилась по указанному номеру. Ответившие мошенники заверили клиентку в том, что на ее семью якобы наложена порча и снять ее нужно за несколько дорогостоящих сеансов. Пенсионерка согласилась даже на просьбу не сообщать родственникам об общении с экстрасенсом. В итоге она общалась с мошенниками около 5 месяцев, а когда сказала, что деньги закончились, те перестали выходить на связь. «Снятие порчи» обошлось жительнице республики в 1 472 600 рублей.

Еще одна доверчивая женщина из Мордовии решила поправить здоровье с помощью медиума. Как и в предыдущем случае, злую шутку с ней сыграла телереклама. 50-летняя женщина «лечилась» через интернет несколько сеансов, заплатив за каждый кругленькую сумму. В течение длительного времени экстрасенсы убеждали женщину в необходимости продления сеансов, чтобы усилить и закрепить результат. В общей сложности на счет мошенников гражданка отправила более 900 тысяч рублей.