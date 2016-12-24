Петр Тултаев: «Люди верно все подмечают!»

Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в «Юбилейном»

Суббота для Главы городского округа Саранск Петра Тултаева ничем не отличается от традиционных рабочих будней. В этот день все совещания проходят исключительно на выезде: на строительных объектах, проводятся обходы городских территорий, чтобы решить различные вопросы, с которыми обращаются к мэру горожане в своих письмах. Это такие же «мэрские субботы» чуть в переформатированном виде. «Мы не привыкли прятаться от проблем. Если их можно решить, то мы прикладываем все усилия, чтобы это сделать, если нет - объясняем людям, почему нельзя разрешить вопрос здесь и сейчас, что нужно для этого сделать и сколько времени на это потребуется», - к такому стилю работы всегда призывает своих подчиненных мэр Саранска. С такой установки начался и сегодняшний рабочий субботний день.

С раннего утра Петр Тултаев отправился на важные для Саранска строительные объекты, которые находятся под личным его контролем, - детские сады на улице Титова, в рп. Луховка и Ялга.

За благоустройством бульвара братьев Веденяпиных в Саранске пристально следят не только городские власти, но и жители города. Практически ежедневно в социальных сетях они обсуждают каждый этап строительства на этом объекте. И если подрядная организация, например, положила искусственные неровности не так, как требует ГОСТ, бдительные граждане незамедлительно об этом сообщают в городских пабликах, выносят это на обсуждение. «На такие справедливые замечания, в том числе и в социальных сетях, нельзя не реагировать. Люди верно все подмечают! Вдоль бульвара много домов, и из каждого окна следят за ходом работ. И правильно делают! Подрядной организации надо работать на совесть!» - на выездном совещании на бульваре братьев Веденяпиных подчеркнул Петр Тултаев.

Подрядная организация здесь уложила новый слой асфальтобетона. Установлено наружное освещение, лавочки. В ближайшее время начнется монтаж малых архитектурных форм и нового остановочного павильона со стороны улицы Веселовского. Строители обещают, что уложатся в сроки, установленные муниципальным контрактом. Напомним: все работы по благоустройству бульвара братьев Веденяпиных должны быть завершены до конца ноября.

«Мы продолжаем держать руку на пульсе. Пристально следим за ходом работ. Качество, качество и еще раз качество! Это наипервейшее наше требование!» - в разговоре с подрядчиком подчеркнул Петр Тултаев.

Следующим пунктом для рабочего совещания был 4-й микрорайон жилого комплекса «Юбилейный». Здесь разгорелись горячие споры относительно проекта продолжения проспекта Российской Армии. Проектировщики ООО «Проект Сити» представили различные варианты. «Для нас в приоритете - удобство для жителей, безопасность и комфорт. При проектировании нельзя повторять ошибки, допущенные при строительстве проспекта Российской Армии во 2-м микрорайоне «Юбилейного», где тротуар между многоквартирными домами и дорогой оказался крайне узким. Надо вместе с застройщиками и проектировщиками 4-го микрорайона собраться и обсудить все нюансы, чтобы увязать разные проекты в единую картину. Когда будут готовые проекты продолжения проспекта Российской Армии в 4-м микрорайоне, мы с помощью интернет-голосования изучим мнение горожан», - резюмировал Петр Тултаев.

Жилой комплекс «Юбилейный» продолжает активно застраиваться. Этот микрорайон, без преувеличения, территория молодежи. Здесь редко встретишь семью, в которой один ребенок. Чаще всего - двое или трое. И это не может не радовать. В «Юбилейном» есть современные игровые комплексы, однако в зимний период детишкам хочется покататься на коньках, поиграть в хоккей. В связи с этим родители обращались в адрес Администрации города с просьбой залить в «Юбилейном» каток. В этом году их инициатива была поддержана Главой города. На одном из рабочих совещаний Петр Тултаев поручил рассмотреть возможность залития катка в «Юбилейном». На суд мэру Саранска были предложены разные места размещения катка. Первый вариант - на проспекте Российской Армии в районе школы № 17, второй - на футбольном поле в районе многоквартирных домов № 79, № 81 и № 85 по улице Волгоградской, третий - на автомобильной парковке в районе домов № 1, № 3 по улице Кочкуровской. «Если мы обустроим каток на проспекте Российской Армии, есть вероятность, что в негодность придет брусчатка. Футбольное поле у домов № 79, № 81 и № 85 имеет прорезиненное покрытие. После залития там катка на нем могут появиться непоправимые дефекты. Площадка на улице Кочкуровской подходит по параметрам. Здесь свободно разместится каток шириной в 20 м и длиной в 40 м. Кроме того, и техника сможет для уборки подъехать, есть место для установки пункта проката коньков, - отметил Петр Тултаев. - Мы в этом году посмотрим, будет ли востребован каток здесь. Если посетителей будет много, будем заливать его каждый год».

Завершающим пунктом в субботнем маршруте Главы региональной столицы стали мосты на Северо-восточном шоссе. Жители города с нетерпением ждут открытия участка дороги, где на капитальный ремонт закрыты три моста. В настоящее время готовность путепровода № 1 составляет 95%. На нем ведутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетонного покрытия. На втором мосту забиты сваи, построены опоры, идёт монтаж балок и продолжается бетонирование швов. Третий находится в стадии демонтажа. На всех трех мостах работы ведутся за счет городского бюджета. Ожидается поступление финансирования из федерального бюджета. Планируется, что основная часть строительно-монтажных работ будет завершена к концу декабря текущего года, а движение по Северо-восточному шоссе будет восстановлено весной 2020 года.



