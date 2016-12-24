«Бросай курить! Вставай на лыжи!»

Мордовия оказалась в лидерах по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни

На днях Росстат опубликовал данные по числу россиян, придерживающихся здорового образа жизни. Мордовия в этом рейтинге оказалась на 8-м месте среди всех российских регионов.

Росстат провел масштабное исследование и подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни, - их общее количество по всей России составило 12%. При составлении рейтинга учитывалось несколько факторов - адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), потребление овощей и фруктов (ежедневно в количестве не менее 400 г), нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки), употребление алкоголя (не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин), а также отсутствие курения.

По данным ведомства, первые три позиции в рейтинге заняли Ингушетия (здесь здорового образа жизни придерживается почти половина жителей), Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%). У Москвы показатель по ЗОЖ составил 8,8%, у Санкт-Петербурга - 6,8%. Аутсайдерами в этой «гонке» за здоровьем стали Чукотский автономный округ (0,4%), Тува (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%). В Мордовии ведущим здоровый образ жизни был признан каждый пятый человек (20,4 процента жителей), соответственно, республика оказалась в этом рейтинге на высокой восьмой позиции.

- Сегодня в республике работают около 2 000 сооружений для занятий физкультурой и спортом. Практически в каждом районном центре возведены универсальные ФОКи, стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Они полностью доступны как для профессиональных спортсменов, так и для наших жителей, которые ведут здоровый образ жизни. Кроме того, Мордовия неоднократно признавалась самым спортивным регионом страны, имеющим опыт проведения крупнейших событий в этой сфере. Для нас очень важно, что массовый спорт, спортивный досуг и острое неприятие вредных привычек становятся нормой жизни для большого числа жителей нашей республики, особенно для молодежи, - отметил Глава РМ Владимир Волков.

Не секрет, что в Мордовии развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением региональной политики. За последние 15 лет в республике было построено 117 крупных спортивных объектов. Например, только в Саранске на данный момент работают Республиканский дворец спорта, Ледовый дворец, спорткомплекс «Мордовия», гимнастический центр имени Леонида Аркаева, стадионы «Мордовия Арена», «Старт», Дворец водных видов спорта, фитнес-клубы, различные спортивные залы и секции.

- Думаю, что для нашей республики восьмое место - не самый плохой показатель, - комментирует специалист по связям с общественностью спортивного центра «Старт» Светлана Сагайдак. - Работая более шести лет в этой сфере, я знаю, что в нашем регионе созданы все условия как для массового, так и для профессионального спорта. Хорошие спортивные объекты построены не только в Саранске, но и в районах Мордовии. И все эти объекты востребованы. Что касается Дворца водных видов спорта, в котором я непосредственно работаю, то часто у нас даже не хватает плавательных дорожек, так много людей хотят двигаться, поддерживать своё здоровье посредством спорта. Также у нас профессионально занимаются молодые спортсмены, проходят соревнования различного уровня. Каждую осень мы объявляем новый набор в спортивную школу (плавания, прыжков в воду, дайвинга) - и вновь желающих столько, сколько мы даже не можем позволить себе принять. И это только водные виды. Не забываем, что сотни детей занимаются в секциях футбола, лёгкой атлетики, гимнастики и других. И у каждого из ребят есть родители, которые, думаю, не будь они поклонниками здорового образа жизни и спорта, не отдали бы детей в эти школы. Поэтому я считаю, пусть Мордовия и не находится на первом месте по статистике, спортом здесь живут многие, многие ведут здоровый образ жизни, и с годами количество таких людей лишь увеличивается. Что сделать для того, чтобы Мордовия заняла первые строчки рейтинга? Моё личное мнение - не нужно искусственно подгонять Мордовию под показатели каких-либо рейтингов, не нужно зацикливаться на цифрах. К здоровому образу жизни каждый человек должен прийти сам. Это должен быть осознанный выбор без давления. Условия в Мордовии для этого есть. Возможно, стоит больше внимания уделять взрослому работающему населению, предлагать специальные корпоративные программы со скидками или бесплатные для сотрудников, с широкой возможностью выбора видов спорта, которыми люди могли бы заниматься после работы (или даже сократить рабочий день в определённые дни для посещения зала) и получать от этого удовольствие.

Не стоит забывать, что республика дала российскому и мировому спорту выдающихся спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы Алексей Мишин, Ольга Каниськина, Денис Нижегородов и другие.

- Мордовия в плане спорта развивается по полной программе. В каждом районе города минимум по одному фитнес-клубу, также развиваются абсолютно все виды спорта, в которых спортсмены показывают достаточно хорошие результаты, - говорит тренер, действующий боец спортивного клуба «ТАНРЭН» Максим Мельников. - В нашем спортивном клубе занимается около 500 человек, во всех районах города и за пределами. В нашем клубе занимаются ребята, победители первенства России, первенства ПФО, чемпионы международных турниров, участники первенства мира. За последние два месяца мы совершили четыре выезда на соревнования. Родители приводят детей в секции, потому что результат виден всем, так как город маленький. Кроме того, делаем максимальную рекламу. В первую очередь мы воспитываем личность, после чего спортсмена.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА