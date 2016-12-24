Технологии на экспорт

Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позитивно оценил проекты, реализуемые Мордовией на Африканском континенте. «У нас есть хорошие планы по развитию сотрудничества с Бурунди, в частности - по линии Республики Мордовия», - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства. Это заявление прозвучало на брифинге по результатам прошедших в Москве переговоров Лаврова с бурундийским коллегой Эзекиелом Набигиром. «Сотрудничество отвечает обоюдному стремлению вывести наше взаимовыгодное деловое партнерство на новый уровень. Сейчас отмечается положительная динамика наших торгово-экономических связей. Абсолютные цифры пока невелики, но рост очень серьезный - более чем в четыре раза за последние три года».

Едва ли не самый яркий тому пример - открытие в городе Бужумбура (столице Бурунди - прим. ред.) совместного предприятия TLINNO, созданного на технологической базе саранской «Лисмы».

Весьма характерно также, что наша компания вышла на африканский рынок не как поставщик собственной продукции, но именно как полноценный партнер, готовый обеспечить трансфер технологий, а в конечном счете - и индустриализацию целых государств. Не случайно, надо полагать, «Лисма» стала одним из ключевых участников прошедших в конце октября в Сочи экономического форума и саммита «Россия - Африка». В активе завода - сразу два важнейших соглашения, позволяющих существенно активизировать деятельность на территории Бурунди.

Первый документ - меморандум о сотрудничестве между российскими компаниями «Лисма» и «Стромизмеритель» с одной стороны и TLINNO с другой - предусматривает выпуск стеклянной тары на базе нового объединения Delta Glass Africa (DCA). К формированию «дорожной карты» проекта стороны должны приступить уже в ближайшее время. Мощность производства составит около 30 тонн изделий в сутки. Объемы инвестиций оцениваются примерно в 15 миллионов долларов.

Договор о поставке второй очереди оборудования для завода TLINNO, в свою очередь, будет способствовать укреплению материально-технической базы. Проектированием, сборкой и запуском линии займутся наши специалисты.

К слову, глава бурундийской делегации на российско-африканском саммите, второй вице-президент Джозеф Буторе лично поблагодарил представителей «Лисмы» за вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества и пожелал им успехов при реализации намеченных планов.

Между тем о намерениях активизировать диалог с мордовскими светотехниками сегодня все чаще заявляют власти и других африканских государств - Нигерии, Конго, Танзании, Уганды.

«Мы гарантируем вам полную поддержку, - сказал, к примеру, исполнительный губернатор нигерийского штата Энугу Лоуренс Ифеани Угвуани. - Для нас источники света - товар первой необходимости. На местном рынке представлены исключительно импортные изделия из Китая, Индии или Великобритании. Потому создание совместного российско-нигерийского светотехнического производства станет важной вехой для нашей страны и ее народа». Кроме того, губернатор выразил надежду на расширение контактов с компаниями кабельной промышленности, электроэнергетики, переработки сельхозпродукции: «Мы готовы выделить землю с необходимой инфраструктурой, предоставить налоговые льготы и прочие экономические преференции».

На форуме в Сочи тема укрепления торгово-экономического сотрудничества нашла свое логическое продолжение. Притом позиции России и государств Черного континента во многом оказались схожими: Африка уже не хочет оставаться рынком сбыта. И хотя процессы ее индустриализации только набирают обороты, позиции тех, кто это понимает, выглядят более предпочтительными.

Андрей КРИВОВ