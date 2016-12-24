Художественная гимнастика

В последние дни октября в спортивном комплексе «Мордовия» состоялись традиционные соревнования со звучным названием «Шумбрат, молодость!». Свое мастерство на турнире продемонстрировали около 300 гимнасток из Якутска, Сарова, Ульяновска, Пензы, Уфы и других городов России.

По итогам трех соревновательных дней спортсменки республиканского филиала «Академии Ирины Винер» завоевали множество медалей различного достоинства. В групповых упражнениях отличились: по 2011 - 2012 годам рождения - команда «Бусинки» (1-е место, тренер - Н.В. Миронюк), по 2012 - 2013 годам рождения - команда «Вишенки» (2-е место, тренер - В.П. Слесарева), команда «Акварель» (2-е место, тренер - В.А. Кокурина), по 2008 - 2009 годам рождения - команда «Виктория» (3-е место, тренер - И.В. Шилова), по 2007 - 2005 годам рождения - команда «Созвездие» (3-е место, тренеры - В.П. Слесарева, В.А. Кокурина).

В индивидуальном первенстве успехов добились: по 2013 году рождения - Виктория Шуляева («золото»), Валерия Адаева («серебро»), Валентина Адушкина («бронза»), по 2012 году рождения - Мария Попова, Мария Горькова и Алена Никулкина (все - «золото»), Ирина Байбикова и Ангелина Цыганова («серебро»), Виктория Чингалева и Элина Соколова («бронза»), по 2011 году рождения - Емили Вишнякова («золото»), Карина Куликова («серебро»), Дарья Корнишина («бронза»), по 2010 году рождения - Ксения Добрышкина («бронза»), по 2009 году рождения - Анастасия Ильина («золото»), Арина Ярмина («бронза»), по 2008 году рождения - Екатерина Макурина («золото»), Дарья Немойкина («бронза»), по 2007 году рождения - Алина Баринова («золото»), по 2005 - 2006 годам рождения - Ульяна Корпунова («серебро»), Алина Рузаева («бронза»), по 2004 году и старше - Карина Кремнева («серебро»).