Дзюдо

Спорт

3 ноября в городе Колпино Ленинградской области состоялся II этап Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора» среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Тряпочкина.

В ежегодном турнире, собирающем лучших дзюдоистов младшей возрастной группы, приняли участие 312 дзюдоистов из 37 регионов страны. Мордовию на соревнованиях представляла спортсменка республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина» и спортклуба «Боец» Дарья Щетинина. Воспитанница тренера Дмитрия Ивановичева стала победительницей соревнований в весовой категории до 52 кг, одержав досрочные победы во всех трех схватках. Победа на турнире в Колпино стала для нашей дзюдоистки шестой подряд в 2019 году. Буквально перед этим Щетинина победила на открытом первенстве Оренбургской области.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Заснуть на здоровье

Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...
«Народный мэр»

«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только

«Нарния» по-мордовски

В Саранске полицейские обнаружили квартиру, набитую наркотой,  -  травку выращивали в бельевом шкафу

«Главное - это донести идею»

18-20 октября в Саранске прошел Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса-2019». На площадке Дворца культуры и...
«Дома его ждали мама и невеста»

В Псковской области погиб десантник из Мордовии, 21-летний житель Дубенок Александр Рыбалко. Во время плановых учений по высадке воздушного...
Взятки от Иоффе

Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный...

Конкурс красоты

№41  Валерия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу