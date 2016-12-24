3 ноября в городе Колпино Ленинградской области состоялся II этап Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора» среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Тряпочкина.

В ежегодном турнире, собирающем лучших дзюдоистов младшей возрастной группы, приняли участие 312 дзюдоистов из 37 регионов страны. Мордовию на соревнованиях представляла спортсменка республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина» и спортклуба «Боец» Дарья Щетинина. Воспитанница тренера Дмитрия Ивановичева стала победительницей соревнований в весовой категории до 52 кг, одержав досрочные победы во всех трех схватках. Победа на турнире в Колпино стала для нашей дзюдоистки шестой подряд в 2019 году. Буквально перед этим Щетинина победила на открытом первенстве Оренбургской области.