«Все громоздко, гипертрофированно»
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
3 ноября в городе Колпино Ленинградской области состоялся II этап Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора» среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Тряпочкина.
В ежегодном турнире, собирающем лучших дзюдоистов младшей возрастной группы, приняли участие 312 дзюдоистов из 37 регионов страны. Мордовию на соревнованиях представляла спортсменка республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина» и спортклуба «Боец» Дарья Щетинина. Воспитанница тренера Дмитрия Ивановичева стала победительницей соревнований в весовой категории до 52 кг, одержав досрочные победы во всех трех схватках. Победа на турнире в Колпино стала для нашей дзюдоистки шестой подряд в 2019 году. Буквально перед этим Щетинина победила на открытом первенстве Оренбургской области.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин встретился с журналистами республиканских СМИ
На открытии выставки Маргариты Гладышевой прозвучала идея о создании в Саранске музея нонконформистского искусства
Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...
В МВД по РМ объяснили, что делать в случае исчезновения человека
«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только
В Саранске полицейские обнаружили квартиру, набитую наркотой, - травку выращивали в бельевом шкафу
18-20 октября в Саранске прошел Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса-2019». На площадке Дворца культуры и...
В Псковской области погиб десантник из Мордовии, 21-летний житель Дубенок Александр Рыбалко. Во время плановых учений по высадке воздушного...
Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный...