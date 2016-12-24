3 ноября в Городище Пензенской области прошел VI межрегиональный турнир по киокусинкай памяти святого благоверного князя Александра Невского. Мордовию на соревнованиях представляли спортсмены клуба «Канку».

Победителями стали: Дмитрий Мокшанцев (возрастная категория 8 - 9 лет, вес до 30 кг), Денис Давыдов (8 - 9 лет, вес до 35 кг), Александр Сурин (10 - 11 лет, вес до 45 кг), Никита Гарькин (12 - 13 лет, вес до 35 кг), Егор Будрецов (12 - 13 лет, вес до 40 кг), Кирилл Ежиков (12 - 13 лет, вес до 45 кг).

«Серебро» среди юношей в возрастной категории 12 - 13 лет завоевал Максим Мащиков (вес до 50 кг). Бронзовым призером соревнований в возрастной категории 8 - 9 лет стал Сергей Батяйкин (вес до 25 кг). Денис Клемин в возрастной категории 10 - 11 лет стал четвертым (вес до 35 кг). Стоит также отметить, что специальными призами в виде велосипедов были награждены Дмитрий Мокшанцев, Денис Давыдов и Кирилл Ежиков.

Наряду с этим были достигнуты успехи на всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Лавры победителей примерили воспитанники тренера Сергея Мелкоедова - Борис Тростин (юноши 12 - 13 лет, вес до 35 кг, специальный приз - «За волю к победе») и Александр Сурин (дети 10 - 11 лет, вес до 45 кг).



