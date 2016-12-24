ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА И ИЛЬЯ ЛУНИН ЗАНЯЛИ ВЫСОКИЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

Штангисты Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Евгения Гусева и Илья Лунин выступали на первенстве Европы среди юниоров и молодежи (в возрасте до 20 лет). В столице Румынии Бухаресте уроженка Теньгушевского района, испытывая неожиданно возникшие трудности неспортивного плана, смогла занять высокое шестое место. Уроженец Рузаевки стал пятым в итоговом ранжире.



Гусева, выступая в весовой категории до 76 кг, сумела взять лишь начальные веса. В рывке Евгении покорилась штанга весом 91 кг, а вот попытки на 94 и 95 килограммов успехом не увенчались. В толчке мордовская спортсменка легко покорила 107 кг. Вторая попытка с притязанием на 112 кг сорвалась. Во время третьего выхода на помост в развитие событий пришлось вмешиваться медицинской бригаде - ввиду того, что тяжелоатлетка потеряла сознание.

«До прошедшего первенства Гусева выступала и готовилась к стартам в весе до 69 кг, - пояснил главный тренер сборной Мордовии и старший тренер КСШОР Дмитрий Фомичев. - Перед выездом на соревнования наставник юниорской женской команды Юрий Боровских сообщил, что она заявлена не в своей, но олимпийской категории. И поэтому в предстартовые дни ей придется набирать вес. Допуск к соревнованиям можно было получить при весе 71 кг 100 г. За час до контрольного взвешивания Женя весила лишь 70 кг. Пришлось выпить полтора литра воды. Взвешивание прошло удачно, допуск получен. Однако уже в разминочном зале Гусевой стало плохо - упало давление, случился обморок. Но даже несмотря на это, придя в себя, Евгения вышла на помост. К сожалению, после нескольких попыток ей стало плохо повторно».

Илья Лунин выступал в привычной весовой категории до 89 кг. Однако не в своей возрастной группе (соперники были гораздо опытнее - на целых три года старше). Рузаевец выполнил пять подходов из шести. В рывке остановился на отметке в 153 килограмма. В толчке был взят вес 181 килограмм. С итоговой суммой 334 кг Лунин сохранил за собой достаточно высокую позицию в таблице. До результата бронзового призера в общей сложности не хватило 12 килограммов.

«Несмотря на то что наши штангисты не завоевали наград в личном первенстве, они внесли огромный вклад в копилку сборной России, которая заняла третье место в командном зачете, - считает Дмитрий Фомичев. - Можно добавить, что для Ильи это не последний серьезный старт в текущем сезоне. В начале декабря он выступит в своей возрастной группе на юношеском первенстве Европы».