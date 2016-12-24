Подводный спорт

С 8 по 10 ноября на плавательных дорожках бассейна ДВВС будут разыграны 144 комплекта медалей и наград. Во всероссийских соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 10 регионов нашей страны. Как подчеркивают организаторы, впервые в России турнир пройдет в формате спортивных дисциплин (плавание в классических ластах и дайвинг).

В состав главной судейской коллегии обслуживать состязания назначены 7 арбитров всероссийской категории. Впервые будут проведены дистанции дайвинга по международным правилам - дайвинг-торпеда (100 метров), дайвинг-торпеда (эстафета 4 х 50 метров), дайвинг-комбинированное плавание (100 метров), дайвинг-комбинированное плавание (200 метров), дайвинг-комбинированное плавание (эстафета), дайвинг-октопус (100 метров), дайвинг-октопус (50 метров), дайвинг-октопус (смешанные пары), дайвинг-полоса препятствий (смешанные пары), дайвинг-полоса препятствий (соло). Торжественное открытие соревнований состоится 9 ноября (начало в 10:00).

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (927) 276-50-00.