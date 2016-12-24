«#УБОРКА» - жилищно-коммунальная разборка!

ЖКХ - как ни расшифровывай эти три буквы, они не ассоциируются ни с чем хорошим. Протекающие крыши, плесень, ржавая вода, неблагоустроенные дворы, разбитые дороги, мусор и грязь, бездействие чиновников и недобросовестная работа коммунальщиков - проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которые лишают покоя практически каждого живущего в Мордовии. Определенного рода выход из создаваемого критического положения своим многочисленным телезрителям сегодня предлагает Народное телевидение Мордовии. 1 ноября в эфир вышел уже сотый выпуск его программы «#УБОРКА». И рост популярности этого телепроекта наглядно показывает: НТМ способствует разрешению проблемных ситуаций жителей республики!

- Впервые в эфир программа вышла 1 июля 2017 года. И сегодня представить эфирную сетку нашего телеканала без специальной программы о ЖКХ невозможно, ведь это часть жизни каждого человека, - рассказывает автор и ведущая передачи Марина Солонина. - Ведь это комфорт, который при добросовестной работе коммунальщиков мы не замечаем. Обыденность, когда в доме есть качественная вода, отопление, чисто и светло во дворе, расчищены тротуары и дороги от снега и грязи. Но коммунальные аварии способны перевернуть с ног на голову все планы.

- Думать заранее, справится ли крыша с осенними дождями и весенним таянием снега, мы не привыкли, - продолжает Марина. - Поэтому просыпаться, когда в квартире капель, не раз приходилось многим. Естественно, такие аварии обнажают и другие проблемы в доме. В ходе подготовки передачи (а она выходит в еженедельном режиме) наша съемочная группа сталкивается с самыми разными ситуациями. Бывало, приезжаем снимать сюжет о потопе, а нас ведут не только на крышу, но и в подвалы, показывают двор, фасад дома и разбитую дорогу. Проблем ЖКХ действительно столько, что сложно уместить объем информации в новостной формат.

Частой причиной жалоб остается неблагоустроенность дворов. Как добиться ремонта асфальта, обновления скамеек и установки детской площадки, как принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды», некоторые до сих пор не знают. Есть и сезонные темы. Осенью и весной у людей часты проблемы с теплоизоляцией их жилья, с отоплением. Зимой актуальны проблемы с уборкой снега, ведь, как горько шутят горожане, холода и вьюги для наших коммунальных служб всегда полная неожиданность. Летом же люди задыхаются от жары в плохо вентилируемых квартирах… - констатирует автор программы «#УБОРКА».

- Как нет выходных у коммунальщиков, так и не бывает недостатка тем для нашей программы, - говорит Марина. - В прямом смысле для нас жаркая пора, конечно, летом, когда активно благоустраиваются дворы и ремонтируются дороги. Хочется осветить каждое событие, ведь для людей значение имеет именно то место, где они живут. Но справедливости ради надо сказать, что мы готовим не только критические сюжеты. Люди к нам обращаются и по хорошим поводам, что очень приятно героям их обращений - работникам ЖКХ - и нам, авторам передачи.

- В программе всегда уделяется внимание ремонту и реконструкции дорог, - продолжает рассказ режиссер передачи Алексей Буянкин. - Как правило, это самая популярная тема обращений. Недавно съемочная группа выезжала на улицу Большая дорога в Атемаре, жители которой жаловались на бездорожье. Пенсионеры и молодые мамы рассказали, что техника сельхозпредприятий буквально разбивает асфальт, делает улицу непроходимой. Журналисты связались с главой Лямбирского района и с руководителем сельхозпредприятия, которые пообещали проблему решить. Для техники будет найден другой путь, а дорогу приведут в порядок. И таких примеров оперативного разрешения ситуаций, которого люди долгое время не могли добиться, у нас немало.

Над программой работают многие корреспонденты НТМ.

- Тематика передачи не ограничивается запущенными подъездами и старыми аварийными общежитиями, в которые страшно зайти, - говорит Ольга Данилова. - Мне нравится рассказывать об энтузиастах, которые делают наш город лучше и чище. Участники экологических движений не тратят время на негативные комментарии в соцсетях и бесконечные жалобы на то, как все плохо. Они просто берут в свои руки инициативу и мусорные мешки и отправляются туда, где, судя по всему, не ступала нога коммунальщиков. Про акции экоактивистов всегда можно узнать в нашей программе. А узнав, присоединиться к ним самим! Новичков всему научат - от сортировки мусора до посадки деревьев. Недавно в городе появился еще один интересный проект «Друзья Саранки». Он уже приносит свои плоды - пространство под Ботевградским мостом преображается. Это не скучный субботник, ребята приводят в порядок берега реки, общаются с единомышленниками, а после трудового дня устраивают пикники. Сейчас активисты ушли на осенне-зимние каникулы, но обещали вернуться весной с новыми силами и новыми друзьями Саранки.

Экологическое здоровье региона - одна из главных тем программы. Переход на современную систему обращения с отходами в Мордовии произошел в мае 2018-го. Не только в Саранске, но и в районах республики установлены евроконтейнеры, налажена система своевременного вывоза мусора, причем региональный оператор вывозит отходы только на санкционированные полигоны. В настоящий момент разрабатывается территориальная схема всех объектов системы обращения с отходами. В будущем году планируется строительство мусоросортировочного завода, а неиспользуемые полигоны будут рекультивироваться. Но невоспитанность некоторых людей еще позволяет им мусорить на улице, тем самым создавать стихийные свалки. Казалось бы, есть вывоз мусора, всем известно о сортировке, переработке и вторичном использовании вещей. Но проблема загаженности территории у нас по-прежнему стоит остро, и ее не решить с помощью обычного субботника.

- Мы регулярно бываем на закрытых свалках. Там перекрыты дороги, но есть следы в обход, сопровождающиеся горами свежего мусора. Люди должны понимать, что, создавая свалки, закапывая и сжигая мусор, сливая в водоемы отходы, мы вредим самим себе и будущим поколениям. Нам же пить эту воду, дышать воздухом и есть продукты, выращенные на этой земле, - говорит Марина Солонина.

Блок об экологии подготавливает корреспондент Валерия Никитина. Она считает, что каждый должен быть экологически грамотен. «Сохранение благоприятной окружающей среды важно для меня не потому, что я эколог по образованию. Об этом должны задумываться все. Я хочу сделать свой город чище и лучше. Давайте делать это вместе».

Программу #УБОРКА смотрите на Народном телевидении Мордовии каждую пятницу в 20:15.