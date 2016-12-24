Телеканал «МУЗ-ТВ» устроил в Кремле вечер сюрпризов

«Фабрика» вышла в новом составе, а Ольга Бузова разделась до трусов

Телеканал «МУЗ-ТВ» отметил свой день рождения в самом сердце страны - в Кремле, а точнее - в Государственном Кремлевском дворце. И хотя дата далеко не круглая - 23 года, в зале собрались более шести тысяч зрителей, а 30 артистов вышли на сцену, чтобы подарить им праздник. Ольга Бузова, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Ёлка, Джиган, Анна Седокова, Жасмин, Ирина Дубцова, Emin, Юлианна Караулова, «Город 312», Зара, Бьянка, Анна Семенович, «Фабрика», Митя Фомин и многие другие «зажигали» по полной! Ведущими праздничного концерта стали Андрей Разыграев, Артем Шалимов, Ирина Дубцова и Юлианна Караулова.

«Фабрика» после декрета

Одним из самых главных сюрпризов стало появление группы «Фабрика». Точнее, их ждали, но новый состав они представили впервые. Напомним, что Саша Савельева, которая пела в группе с самого ее основания, больше 15 лет, ушла в прошлом году в декретный отпуск, а после рождения весной сына Леона и вовсе завершила свои выступления в составе «Фабрики», полностью посвящая свое время семье. Временно Сашу заменяла Антонина Клименко, которая раньше пела в составе «Мобильных блондинок». Но все же после кастинга продюсер группы Игорь Матвиенко нашел замену Савельевой: на смену ей пришла Мария Гончарук. У артистки - музыкальное образование, она занималась академическим вокалом, лауреат международных конкурсов. Девушка принимала участие в конкурсе «Хочу в «ВИА Гру», где дошла до финала. Насколько долго задержится Мария в «Фабрике» - вопрос. Потому что совсем недавно (а если точнее - прошедшим летом) она стала супругой Дмитрия Хрусталева. Не исключаем, что и эта солистка может уйти в декрет - если, конечно, определенные обязательства не прописаны в ее контракте…

Остальные участницы нормально приняли новую солистку. Они неоднократно говорили, что «дедовщины» в их музыкальном коллективе никогда не было и не будет.

- У нас у всех - свои тараканы, и это объединяет, - шуткой ответила Ирина Тонева на вопрос о том, как они вместе сработались.

Медсестричка вас вылечит!

Конечно же, многие артистки для таких мероприятий выбирают эффектные вечерние наряды. Так, Зара в прямом и переносном смысле блестела и блистала, надев платье, расшитое золотистыми пайетками, и даже после своего выступления в таком виде покинула Кремль. Глюкоза остановила свой выбор на алом наряде в восточном стиле - наверное, потому, что в этот вечер исполняла свой новый хит «Фэн-шуй». Правда, светским фотографам артистка позировать не стала - после выступления быстро переоделась в белый пуховик, надела темные очки и стремительно покинула здание. Видимо, торопилась на следующее выступление.

Анна Семенович всегда старается выглядеть на сцене эффектно. Это в обычной жизни она предпочитает самые простые вещи: джинсы и свитер, а вот на концерте - короткие платья, яркие костюмы. Этот раз не стал исключением. Анна появилась в наряде медсестры. Выбор был не случайным - в ее песне «Хочешь» есть слова: «Хочешь, буду твоей медсестричкой?»…

- Буду сегодня всех лечить! - игриво сказала певица - и, смеясь, убежала на сцену.

Кстати, Анну как-то не получается застать в плохом настроении - если уж она пришла на работу, то всех заряжает позитивом и энергией.

Ирина Салтыкова, напротив, не хотела лишний раз светиться перед телекамерами. На концерт она пришла не выступать, а поддержать свою дочь Алису, которая начала карьеру певицы.

Рецепт Стаса Михайлова

Отдельно стоит сказать о мужчинах. Они, в отличие от дам, выглядели куда скромнее. Темные костюмы выбрали практически все - исключением стал только Митя Фомин, надев пиджак, расшитый стразами, и скромную футболку с надписью «Sex, drugs & сorvalol» («секс, наркотики и корвалол»).

Полностью в черном был и Стас Михайлов. Артист отметил в этом году 50-летие, немного сменил имидж и стал выглядеть моложе.

- Мой рецепт молодости? Заниматься спортом и любить жизнь! - сообщил артист.

Анна и 10 килограммов

В пышном красном платье с огромным шлейфом и непременным декольте Анна Седокова выглядела просто шикарно! Правда, как оказалось, у нее есть и поводы для беспокойства.

- Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала плюс пять килограммов к весу, от которого хотела похудеть. Я хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы - но таблетки такой нет! Да, есть быстрые жиросжигатели, которые испортят вам всю нервную систему, но такой классной и безвредной, чтобы лежать на диване и худеть, - такой нет! Жир сжигается походами в зал и четкой дисциплиной в питании, и в него не входит картошка фри. И пока я не заставлю себя каждый день бегать на дорожке по часу - не будет мне минус десять килограммов!

Впрочем, никто не заметил этих десяти лишних килограммов у артистки, а мужчины тем более - все их внимание было сосредоточено на стройной фигуре Анны.

Оля, это же Кремль!

Любой артист знает, что одно из самых почетных мест в сборном концерте - финальное, когда ты закрываешь выступление. В этот раз такую миссию доверили Ольге Бузовой. Надо отдать должное артистке: она к каждому своему выступлению относится с большой ответственностью, продумывая тщательно не только свой номер, но и образ, наряд. Если пересмотреть подборку фотографий артистки с концертов - каждый ее костюм будет уникальным, не будет ни одного повторения! В этот раз Ольга появилась в провокационном наряде. Что это было - то ли суперукороченный комбинезон, то ли топ с ультракороткими шортами, которые больше напоминали нижнее белье, - мы так и не поняли. Но выглядела артистка эффектно, в очередной раз всем тем, кто настроен против нее, напомнив известную фразу: «собаки лают, а караван идет»…