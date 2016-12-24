Анна Пескова: «Я почувствовала, что соскучилась по телевизионной жизни»

Анна Пескова сыграла главную женскую роль в недавней картине Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», но миллионам телезрителей она больше известна по ролям в сериалах «Слово женщине», «Фамильные ценности», «Пять минут тишины», «Бумеранг», а также «Тест на беременность», второй сезон которого готовится к выходу на Первом канале.

Новый тест на беременность

- Анна, многие ваши поклонники ждут выхода второго сезона «Теста на беременность». Идут ли съемки?

- Да! Мы как раз закончили снимать новые серии. Сейчас приступили к озвучиванию этого проекта и ждем, что, скорее всего, грядущей зимой он будет показан на Первом канале.

- У вашей героини роль стала более объемной, чем в первом сезоне?

- В какой-то степени да. Моя героиня занимает теперь другую должность и имеет иные приоритеты в жизни. Но она по-прежнему осталась Ингой Елизаровой, которая добивается своих целей, скажем так, не совсем правильными путями и методами. Во втором сезоне это все будет подано несколько утрированно.

- Приходилось как-то готовиться к съемкам в «медицинском» проекте: смотреть медицинскую литературу, консультироваться у специалистов?

- Мы очень долго и подробно готовились к съемкам первого сезона. Потому что как раз в тех сериях моя героиня была интерном. И все эти манипуляции - операции в том числе - необходимо было делать в кадре, правильно воспроизводить все движения врачей. Что касается второго сезона - повторюсь, что у моей героини теперь другие цели и задачи. Она пришла теперь как надзирательный орган в то медицинское учреждение, где работала раньше. То есть необходимости делать какие-то операции у нее не было. Более подробно не могу вам рассказать, чтобы не раскрывать всех тайн.

Русская Роми Шнайдер

- Когда готовилась к интервью, то увидела, что ваши поклонники вас часто сравнивают с австрийской кинозвездой Роми Шнайдер. Слышали об этом? Что скажете про внешнее сходство?

- Да, я знаю об этом. Более того, несколько лет тому назад у меня была фотосъемка в облике Роми Шнайдер. Мы пытались с фотографом воспроизвести - для одного из глянцевых изданий - тот самый известный кадр с ее изображением, который был на обложке многочисленных журналов. И после того я все чаще и чаще стала читать о схожести с Роми Шнайдер.

- Вы начинали свою карьеру как телеведущая. Нет желания снова что-то подобное попробовать? Сейчас очень многие артисты ведут различные шоу.

- Мне это было бы действительно интересно. Я не говорю о том, чтобы полностью уйти в телевидение, но расширить границы своей деятельности всегда рада. У меня был опыт работы на ТВ: когда я училась в Челябинской театральной академии, то вела программу на местном СТС. И сейчас почувствовала, что соскучилась по телевизионной жизни.

В высоком полете

- В каких проектах вы сейчас заняты?

- Сейчас идет работа над фильмом Рената Давлетьярова «Летчик». В основу легла история летчика Алексея Маресьева, который, лишившись обоих ног, вернулся на фронт и продолжил защищать Родину. Таких случаев во время Великой Отечественной войны было немало! Люди не жалели себя. И мы решили тем самым почтить их память.

Подготовка к проекту была долгой, сами съемки сложные и масштабные. Часть сцен уже готова. Снимали на подмосковном танковом полигоне в Алабино. В центре Москвы нашли очень аутентичные улочки, сохранившие в себе дух сороковых годов. Поднимали в небо дирижабль и настоящий Ил-2 (советский штурмовой самолет Второй мировой войны). Он остался один во всём мире, и нам удалось его задействовать в съемках нашего фильма. За штурвалом сидел профессиональный летчик-испытатель, а камера, запечатлевшая этот полёт, была привезена из Голливуда. Нам было важно показать достоверность этой истории. Почему я в таких подробностях все рассказываю? Потому что являюсь сопродюсером этого фильма, принимала участие в подготовке и знаю обо всех этапах.

- Я как раз вас хотела спросить про продюсирование. Ваш первый опыт был на киноленте «Хороший мальчик», где вы тоже были в качестве сопродюсера. То есть вы продолжаете этот опыт?

- У меня в послужном списке уже более 60 ролей. Это достаточно объемные работы. В сериале «Слово женщине» 253 серии, съемки длились полтора года! 60-серийный проект «Фамильные ценности» мы снимали в Минске полгода. И многие другие. Готовясь к каждой роли, я полностью погружаюсь в съемочный процесс, не подхожу к работе поверхностно. Мне важно максимально включиться в происходящее, а не просто приехать на площадку, выполнить поставленную задачу и уехать. Изучаю все досконально изнутри. Это знал мой друг Василий Соловьёв, и когда он приступил к работе над первым серьезным полнометражным фильмом, обратился ко мне. Мой десятилетний опыт работы в кино, знание множества нюансов пригодились в нашем продюсерском дебюте. И фильм «Хороший мальчик» получил Гран-при фестиваля «Кинотавр».

- Не сложно две профессии на площадке совмещать: быть одновременно актрисой и сопродюсером?

- Над фильмами работает большая команда, и мы делим между собой обязанности так, чтобы каждый мог их выполнить. Если в одном проекте я и играю, и выполняю продюсерские обязанности, то на съемочной площадке я только актриса. А когда нахожусь в офисе кинокомпании, где мы готовимся к съемкам и обсуждаем материал, то только продюсер.

На окраине Донбасса

- Вы уже не первый раз работаете с Ренатом Давлетьяровым. Был фильм «Донбасс. Окраина», где вы сыграли одну из главных ролей. Вас после съемок в нем не включили случайно в список «Миротворец», не закрыли въезд на Украину?

- Честно признаюсь, не проверяла.

- Вы снимались беременной в этом фильме. Вашу героиню в некоторых сценах избивают. Как вы работали? Был дублер?

- Линию моей героини изменили еще на этапе сценария. Убрали часть опасных моментов. А в сцене драки меня действительно заменил дублёр. Остальные эпизоды я отработала сама. Просыпалась вместе со всеми в три или четыре утра, работала на открытом солнце, потом - спускалась в маленький душный подвал. Было нелегко и эмоционально, и физически. Но поддержка команды и супруга, который взял отпуск, чтобы быть в эти дни со мной, очень помогала.

Мама и ее балерина

- Как вам так долго удавалось скрывать ваше интересное положение от всеобщего внимания? А потом и рождение дочери на протяжении практически полутора лет. Это большая редкость для известных персон.

- Видимо, сказалась моя комплекция и комплекция моей дочки. Никто и не замечал изменений в фигуре. Однажды я хотела пройти мимо красной дорожки на премьере нового фильма, но светский фотограф Гена Авраменко увидел меня в толпе и попросил попозировать. Потом эти снимки облетели все журналы. Обсуждали образ, пальто, сумочку, прическу. Но моё интересное положение так и не заметили. После этого я убедилась, что нет смысла самой акцентировать на этом внимание. А когда родилась Настенька, то первое время посвящала ей и работе - ей было две недели, когда я вышла на съемки второй части сериала «Тест на беременность». А на светские мероприятия я не ходила. Мы с супругом решили сохранить появление дочери до определенного момента в тайне. Раскрыли только после того, как в прессе стали писать, что я снималась беременной в фильме «Донбасс. Окраина». Картину показывали на международных фестивалях, где всегда много журналистов. Чтобы не плодить слухи, я сделала сама заявление.

- Как совмещаете сейчас работу и воспитание дочери?

- Стараюсь строить свой график таким образом, чтобы оставалось время и на работу, и на семью. Обязательно разграничиваю эти понятия. Дома, выделяя время на родных, минимально реагирую на рабочие запросы. А на площадке концентрируюсь на деле. Я брала дочку несколько раз на съёмки, но это не лучшее место для малышей. Там шумно, много посторонних людей, в актерских вагончиках не всегда хорошо топят. Последний раз Настенька там простудилась, и я решила, что на этом всё... Пусть лучше она чаще остается дома с моей бабушкой и ее прабабушкой, которая сейчас живет с нами.

- Я увидела на вашей странице в социальных сетях, что вы дочь отдали в балет.

- Да, с начала сентября мы ходим на занятия. Включив этим летом дома балет «Щелкунчик», я заметила заинтересованность дочки. Однажды она попросила надеть юбочку и, смотря на экран, стала пытаться повторять за артистами балета, «делала пируэты», очень стараясь. Я нашла студию, где берут совсем маленьких деток, и сейчас мы регулярно ходим туда. Настеньке так нравится, что после занятий она расстраивается из-за того, что они заканчиваются. Ей хочется ещё.

- Что вам нужно для полного счастья?

- Мне нужно, чтобы у моих родных, любимых и близких людей всё было хорошо. Пожалуй, это самое главное.