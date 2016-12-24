Десантно-штурмовая группа обезвредила «террористов»

В Большеигнатовском районе республики орудовали члены запрещенной группировки «Игил». Обезвредить «боевиков» удалось сотрудникам Федеральной службы безопасности

29 октября Оперативный штаб в Республике Мордовия провел очередные антитеррористические учения. На этот раз согласно замыслу члены запрещенной на территории России группировки «Игил» облюбовали лес в Большеигнатовском районе. Неизвестные вооруженные лица развернули в массиве полевой лагерь. Появились сведения, что в республику они прибыли с целью совершения террористических актов в отношении объектов газотранспортной системы.

Информацию о замеченных «боевиках» сообщили руководителю Оперативного штаба, после чего на борьбу с «террористами» незамедлительно были направлены силы и средства подразделений правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы, а также бригады скорой медицинской помощи.

Было принято решение ввести «синий» и «красный» уровни террористической опасности, а также правовой режим контртеррористической операции в пределах административной границы района.

На борьбу с вооруженными силовиками были привлечены резервы федерального оперативного штаба, включая вертолет Ми-8. Из воздушного судна для задержания «террористов» была высажена десантно-штурмовая группа, но на приказ сдаться преступники ответили вооруженным сопротивлением. В результате боя двое из них были уничтожены и еще трое задержаны.

«В рамках КТО членами Штаба, руководителями и сотрудниками функциональных групп решались задачи, направленные на обеспечение безопасности населения, оказание первой, экстренной медицинской помощи, установление и задержание «террористов». Поставленные в ходе антитеррористического учения задачи были успешно выполнены», - отметили в Управлении ФСБ по РМ.

Целью учений стало совершенствование уровня профессиональной подготовки руководящего и личного состава органов и подразделений по пресечению террористического акта.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения праздничных или спортивных массовых мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митинги, демонстрации, шествия, спортивные соревнования и т.п.), просим своевременно сообщать по телефонам УФСБ - 28-28-28, 28-88-88; МВД - 47-77-71 или 112.