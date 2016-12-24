Александр Демидов: «В детстве переел сгущенки»

Актер «Квартета И» поделился своим опытом борьбы с лишним весом

Александра Демидова особо представлять не надо: актер объездил полстраны в составе популярного комического театра «Квартет И», а не охваченная еще их гастролями часть населения знает его по веселым фильмам «День радио», «День выборов», «Громкая связь» и по всем частям эпопеи «О чем говорят мужчины». Александр уже не первый год терпеливо и упорно борется со своей склонностью к полноте - и побеждает. Актер поделился опытом в этом вопросе и своими кулинарными находками.

- Александр, какая кухня мира вам наиболее близка?

- Я много чего пробовал и на гастролях, и на отдыхе, но ничто меня так не тронуло, как грузинская кухня, причем во всех ее проявлениях! Ну и, конечно, русская кухня: я вырос на пельменях, отварной картошке, курице, салате оливье, салате из морковки, лечо... Домашняя кухня, на мой взгляд, - самая вкусная. Если брать какую-то другую кухню - до сих пор могу позволить себе суши, но только иногда, так как соевый соус - соленый и, как выяснилось, вредный для моего организма. Пробовал морскую кухню, которая считается очень полезной. Раньше мне казалось, что устрицы - это вообще не мое. Но попробовав как-то устриц в Париже, вошел во вкус и теперь твердо могу сказать, что разбираюсь в них и могу отличить один вид от другого. Конечно, это история не регулярная, но устриц я полюбил и знаю в них толк. А жена открыла для меня улиток, которые, оказывается, готовятся элементарно, а употребляются с помощью зубочисток. И еще из морепродуктов мне нравятся креветки.

- Вы следите за своим питанием - или не считаете это важным?

- Некоторое время назад я озаботился из-за появления лишнего веса, после чего решил пересмотреть свои пищевые привычки. А потом, когда достиг своей цели, уже жалко было терять результат, так что я до сих пор придерживаюсь некоторых правил. Я перестал есть после шести вечера, стараюсь не есть жареное, а около трех лет назад отказался от свинины. Также не ем жирного и мучного, которое я, в принципе, никогда и не любил. Да и к сладкому тоже отношусь равнодушно - видимо, в детстве переел сгущенки. Я жил под Екатеринбургом, в поселке Калиново, и там был молочный завод, где производили сгущенное молоко. Ну и, собственно, кроме сгущенки ничего больше и не было, поэтому её мы ели со всем: с водой, с хлебом и даже с арбузом... Единственное, в чем не могу себе отказать, - это в соли. И еще люблю пить кофе с сахаром. Можно, конечно, и с медом, но мёд - это практически тоже сахар, и не менее вреден.

- Как с вашей ненормированной работой удается придерживаться выбранного режима?

- Не всегда удается. Тут как? Отыграл спектакль, пришел домой - и уже одиннадцать часов вечера. А нужно хотя бы три часа перед сном не есть! Поэтому если я понимаю, что мне нужно еще поработать - что-то написать, кому-то позвонить, то могу позволить себе перекусить. Но если по приезде домой я собираюсь лечь спать - то есть не стану. Нет смыла - потому что тогда все ограничения сходят на нет, и ты сразу набираешь потерянные килограммы - причем гораздо быстрее. За один вечер можно набрать то, что ты сбрасывал две недели!

- Какие продукты составляют ваш базовый набор?

- Винегрет, руккола, огурцы. Обожаю чеснок, но по понятным причинам редко могу себе его позволить. В доме всегда есть курица, а также мясо, которое я очень люблю. Наверное, меня можно назвать мясоедом, и раньше, когда со стейками в магазинах было получше, я достаточно часто их готовил. Но сейчас уже нет той продукции, которую я любил… А от хлеба я отказался.

- Из-за вредности?

- Хлеб не то чтобы вредный... Здесь нужно исходить из своей конституции. Я точно понимаю, что хлеб меня полнит, и сейчас перешел на тонкие ржаные сухарики. Но иногда могу позволить себе лаваш с шашлыком.

- Шашлык готовите на даче?

- Мы на даче бываем редко, к сожалению. Но когда туда приезжаем, всегда делаем какой-то шашлычок - из курицы или из утки. Шашлык - это святое составляющее дачного пространства. Я сам мариную мясо, и делаю это с большим удовольствием. Я интуитивно чувствую, сколько и чего добавить, поэтому получается всегда вкусно.

- Поделитесь, пожалуйста, фирменным рецептом своего шашлыка.

- Я перепробовал многие варианты маринада - и те, которые готовили друзья, и те, которые находил в интернете. Как-то даже мариновал мясо с киви. Но пока что у нас лидирует кефирный маринад. Заливаем мясо кефиром и добавляем специи: смесь перцев, душицу, орегано, хмели-сунели, укропчик. И лук - его должно быть много. Мясо оставляем мариноваться на ночь, но если будет мариноваться дольше - ничего плохого не случится.

- Какие блюда, кроме сгущенки, вам еще запомнились из детства?

- Я часто вспоминаю свою бабушку по маминой линии. Она работала в беляшной. Я приходил к ней в обед, и бабушка меня пускала без очереди. Вот это было счастье!

- Признайтесь, сколько беляшей могли съесть за один раз?

- Бабушка мне давала три беляша и стакан какао - и это было самое вкусное, что я ел в своей жизни!

- Не могу не спросить про студенческие годы - трудно было в плане питания?

- Я жил в общежитии ГИТИСа на Трифоновской в одной комнате с Камилем Лариным. Мой папа привозил из деревни пару мешков картошки и какое-то количество банок с солеными огурцами и помидорами, которые прекрасно заготавливала моя мама. А Камилю из Волгограда присылали горчичное масло, на нем мы жарили картошку. Она была нашим основным блюдом, к которому шли соленые огурчики и помидоры. Как говорится, нечаянная радость для голодного студента.

- И как картошка на горчичном масле - вкусно?

- Прекрасно! Жареная картошка всегда была моим фирменным блюдом - и в студенчестве, и во взрослой жизни. Я могу ее как угодно порезать и чем угодно приправить, и она всегда получается разной и очень вкусной.

- То есть любите готовить?

- Мы с женой готовим супы, и нам обоим это доставляет удовольствие. Я считаю, что в приготовлении еды очень важна энергия рук. Готовить всегда нужно в хорошем расположении духа, потому что наша энергия передается продуктам.

- Что приготовите, если должны нагрянуть гости?

- Естественно, картошку, жаренную на подсолнечном масле. Причем иногда в процессе приготовления я люблю добавить в картошку воды, чтобы она немножко протушилась. А если мы на даче, то я приготовлю шашлык и закуску из шампиньонов и сала.

- Расскажите, как готовится такая закуска.

- Нанизываем на шампур сначала шампиньон, следом - кусочек сала, и так несколько раз. Сало на огне обтекает, сок попадает на грибы - получается очень вкусно, а самое главное - быстро и легко...



