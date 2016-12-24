«Ключевая задача на сегодняшний день - повышение денежных доходов населения»

Итоги работы мордовских единороссов в 2019 г. и первоочередные их задачи на год предстоящий обсуждались в ходе XХVIII конференции регионального отделения партии.

C основным докладом на конференции выступил секретарь местного отделения - член Генсовета «Единой России» Владимир Чибиркин. Было отмечено, что члены и сторонники партии «активно подключились к реализации национальных проектов на территории республики». Депутаты всех уровней - а это без малого 260 человек - закреплены за каждым объектом, где должны проводиться работы. Причем, помимо мониторинга соблюдения сроков и качества выполнения мероприятия, в обязанность контролеров входит и отслеживание возможных рисков, путей решения возникающих проблем. В дальнейшем же полученная информация выкладывается в сеть Интернет, дабы граждане могли оценить эффективность прилагаемых усилий.

Практика показывает, что большая часть претензий так или иначе вызвана несоблюдением сроков финансирования. Однако, как было обещано на федеральном уровне, к 1 января завершится подготовка всех необходимых подзаконных актов, что позволит Правительству РФ заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов. Были, правда, и другие сложности Так, изначально предполагалось, что российская казна возьмет на себя не менее 95% расходов по нацпроектам. Между тем фактический уровень софинансирования работ из республиканского бюджета составляет в среднем около 20 процентов. А это, в свою очередь, требует корректировки подготовленной документации.

Самим партийцам, как подчеркнул председатель Госсобрания РМ, тоже не помешало бы провести «ревизию своих обязательств». Это касается, например, вопросов повышения зарплат, обеспечения доступности медицинской помощи, улучшения ситуации с лекарствами для льготников и даже укрепления налоговой дисциплины. «На нас с вами лежит особая ответственность, - заключил докладчик. - С «партии власти» и спрос повышенный!».

Выступивший на конференции член Высшего совета «Единой России», Глава республики Владимир Волков в целом согласился с прозвучавшими выводами. Оговорившись, правда, что достигнутые результаты «лишь фундамент, но не гарантия дальнейшего развития».

В концентрированном виде все партийные приоритеты - будь то рост реальных доходов населения, снижение бедности, ускорение темпов технологического прогресса, улучшение жилищных условий граждан, преобразование среды их проживания, качественные сдвиги в экономике, здравоохранении и образовании - изложены в инициированных Президентом России нацпроектах. Успешная же их реализация определит повестку «Единой России» в новом избирательном цикле.

Руководитель региона напомнил, что в течение пяти лет Мордовия получит в 1,5 раза больше средств, нежели при подготовке к футбольному первенству планеты-2018. Объемы финансирования нацпроектов в республике только в нынешнем году оцениваются в 11 с лишним миллиардов рублей. «Мы уже сдали в эксплуатацию 3 детских сада, 2 школы. Скоро завершим ремонт театра кукол. На очереди - новый корпус онкодиспансера, детская поликлиника, два ФАПа. Всего - более 200 объектов капитального строительства», - констатировал Владимир Волков. Скажем, по проекту «БКАД» («Безопасные и качественные автомобильные дороги») освоить предстоит не менее 17,5 миллиарда рублей, построив и отремонтировав в общей сложности свыше 1100 километров магистралей.

«Таким образом, мы сможем выполнить все «дорожные» наказы избирателей, - заявил Глава Мордовии. - И средства на это есть. В одном лишь Рузаевском районе в текущем году в порядок удалось привести 50 км трасс. То есть больше, чем за все предшествующие пять лет».

«В то же время нам нужно учиться грамотно и доходчиво рассказывать о проделанной работе, - продолжил Владимир Волков. - И тем самым преобразовывать положительный заряд побед и достижений в «энергию развития», столь нужную республике». Доводов и аргументов - более чем предостаточно. В 2019 г. ожидается рост валового регионального продукта на 4 процента. За 9 месяцев индекс промышленного производства составил 102,5%, объемы реализации - 115%. В сельском хозяйстве показатели тоже достойные - плюс 6 процентов. Собрано свыше 1300 тысяч тонн зерна. Кроме того, почти на треть увеличены объемы строительства жилья. Положительная динамика отмечается также в торговле, транспорте, связи, в ряде других областей экономики.

Касаясь темы бюджетной политики и сокращения государственного долга, Глава заметил, что «начиная с прошлого года проведена колоссальная работа по оздоровлению наших финансов». Как следствие - размер обязательств должен сократиться на 10 процентов. «Конечно, трудности есть, - подтвердил руководитель республики. - Но до конца года, думаю, большинство проблем удастся решить. Мы не допустим срывов при исполнении бюджетных обязательств, финансировании социальных и первоочередных расходов. Потрясений не будет, бюджетники могут не беспокоиться. Будем укреплять взаимодействие с Правительством страны, спокойно и продуктивно работать, не снижая достигнутых темпов развития».

Еще один важнейший электоральный ресурс - личный авторитет членов партии. Заслужить доверие можно только вниманием к нуждам людей. В этой связи Глава обратился к единороссам, возглавляющим крупнейшие заводы, фабрики и частные фирмы: «Ключевая задача на сегодняшний день - повышение денежных доходов населения. Они увеличиваются, но, к сожалению, не теми темпами, какими хотелось бы. А ведь ресурсы есть. Мы не раз говорили, что в производственной сфере рост зарплат должен сопровождаться повышением эффективности труда. Однако на некоторых предприятиях, несмотря на постоянное обновление мощностей и существенное сокращение издержек, зарплаты годами остаются на прежнем уровне. Хочу предупредить, что в дальнейшем соблюдение баланса интересов станет обязательным критерием при принятии решений о поддержке или поощрении компаний. Еще более строгие - самые жесткие меры будут приниматься к организациям, которые практикуют «зарплаты в конвертах», не выплачивают вовремя деньги или пытаются уклониться от уплаты налогов. Думать надо не о быстрой прибыли и «хитрых» схемах работы, а о повышении компетенции и репутации своего бизнеса».

«Народу важно, что у него в карманах, - философски добавил присутствующий в зале заместитель секретаря Генсовета «ЕР», член «бюджетного» комитета Госдумы Виктор Селиверстов. - Трудно сравнивать жизнь москвича и жителя мордовской глубинки… Хотя республиканское отделение партии у нас на хорошем счету. Рейтинг «Единой России», согласно опросам Фонда общественного мнения, здесь выше, чем в среднем по стране. Это хороший показатель работы региональной парторганизации».

В связи с проведением процедуры плановой ротации на конференции избрано 9 новых членов регионального политсовета и 3 члена его Президиума. Также определены 6 делегатов предстоящего XIX съезда «Единой России» (он пройдет 22-23 ноября в Москве).



