5 ноября завод «Биохимик» отметил 60-летие со дня своего основания. Накануне значимой даты в саранском Доме печати прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий республики Михаил Лунин, заместитель министра здравоохранения нашего региона Наталья Романович и проректор по научной работе МГУ имени Н.П. Огарева Петр Сенин.

«60-летие завода - важная веха, в которой воплотилось многое. Это и история страны, и трудовые достижения коллектива, и сегодняшний инновационный прорыв, - отметил в своем выступлении перед журналистами исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. - Сохраняя традиции предприятия, мы определили одним из основных направлений своей деятельности развитие антибактериальной программы. Учитывая важность задачи, можем смело сказать, что мы это реализовали. «Биохимик» первым в стране начал выпускать стратегические препараты из собственного сырья, разработанного специалистами завода на собственных площадках».

В настоящее время на различных этапах разработки и освоения находятся 150 современных лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. В текущем году получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. Большинство из них - антибиотики.

В планах «Биохимика» - запуск нового корпуса, в котором будут действовать два цеха: по производству активных фармацевтических субстанций и цех по производству готовых лекарственных средств в жидкой форме и в виде лиофилизатов. Также возводится цех по производству препаратов для лечения онкологических больных, который планируется открыть в 2023 году.

Напомним, что «Биохимик» активно поддерживается региональными властями. Поздравляя предприятие с наступающим юбилеем, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Михаил Лунин отметил, что завод участвует во многих федеральных программах.

«Технологии «бережливого производства» уже дали заметные результаты, - подчеркнул Михаил Лунин. - На участке по производству готовых лекарственных средств в ампулах, где был апробирован данный проект, увеличился объем выработки на 26%, а уровень брака снизился на 65%. Это хорошие показатели, к которым должны стремиться предприятия, реализующие данный проект».

Как отметила заместитель министра здравоохранения РМ Наталья Романович, за 60 лет на АО «Биохимик» созданы лекарственные средства, про которые можно сказать, что они получили мировое признание, потому что пользуются спросом как в России, так и за ее пределами.

«Важнейшая задача завода - это импортозамещение и обеспечение фармацевтической безопасности страны. С ней предприятие справляется на отлично, - подчеркнула Наталья Романович. - «Биохимик» обладает уникальными технологиями, которые обеспечивают производство лекарственных препаратов по самым новым стандартам мировой фармацевтики».

Проректор по научной работе МГУ имени Н.П. Огарева Петр Сенин рассказал о совместной работе АО «Биохимик» и университета по подготовке квалифицированных кадров. Предприятие активно сотрудничает с огаревским университетом. Так, например, в прошлом году на базе завода открылась кафедра химии и технологии физиологически активных веществ. А в текущем 2019 году на завод пришли молодые специалисты, первые выпускники программы профессиональной подготовки.

«Ребята работают технологами, химиками, инженерами-хроматографистами, - рассказывает Петр Сенин. - Есть стойкая уверенность в том, что благодаря плодотворной совместной работе «Биохимик» не будет испытывать дефицит в кадрах. Мы признательны руководству завода за оказанную поддержку в открытии новейшей учебно-научной лаборатории химико-фармацевтических технологий».