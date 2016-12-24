Да будет свет и пешеходные дорожки!

Активисты ОНФ в Мордовии подвели итоги всероссийской акции «Дорога в школу»

В Саранске прошло заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта, на котором собравшиеся подвели итоги акции «Дорога в школу».

Напомним, что на днях активисты совместно с сотрудниками республиканского УГИБДД МВД и представителями органов власти провели рейды вблизи образовательных учреждений, на которые были получены жалобы от родителей.

В ходе мониторинга выяснилось, что из-за отсутствия тротуара учащиеся Рузаевской школы № 8 им. А.И. Полежаева и Атемарской средней школы Лямбирского района вынуждены идти на занятия по проезжей части. Более того, дети из села Атемар ходят в школу по дороге, где на световых опорах нет освещения. Активистами также был поднят вопрос о парковке машин возле учебного заведения. Участники круглого стола согласились с тем, что проблема действительно есть, и пообещали добиться ее решения.

Изучив ситуацию, связанную с безопасностью детей у городской школы № 10 по улице Солнечной в Саранске, где из-за отсутствия тротуаров в новом микрорайоне автотранспорт создает для детей серьезную опасность, активисты предложили проложить второй, более короткий путь или построить тротуарные дорожки. Представители городской администрации заявили, что рассмотрят вопрос с тротуарными дорожками внутри дворов. Что касается второго пути, по которому на данный момент ходит большинство школьников, там планируется построить дорогу. Однако появится она в среднесрочной перспективе, когда будут решены вопросы с ее финансированием.

Участники рейда осмотрели дорогу к художественной школе по улице Сущинского, где родители школьников пожаловались на недостаточное освещение в вечернее время. Представители городской администрации согласились с этим мнением и пообещали, что уже в следующем году на данной улице появится дополнительный источник света.

В районе общеобразовательной школы № 9 на перекрестке улиц Республиканской и Ворошилова участники рейда предложили установить два знака пешеходного перехода и сделать разметку. Предложение было услышано и принято.



