Представители Мордовии вышли в финал конкурса «Доброволец России - 2019»

В Доме печати состоялась пресс-конференция, посвященная участию представителей Мордовии во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019». В финал этого конкурса прошли Наталья Широкова с проектом «Подвиги» в категории «Социальный проект» и Ирина Тарасова в категории «Творческая работа».

- Данный конкурс проводится уже девятый год. Что касается участия в прошлом году, от республики было подано более 170 заявок, из которых 18 прошли региональный этап и 3 из них вошли в топ-10. В этом году эта добрая традиция была продолжена. В полуфинал вышли 7 проектов из Мордовии, из которых 2 дошли до финала конкурса, - сообщил заместитель министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Андрей Соломкин.

Наталья Широкова прошла в финал с проектом «Подвиги». Он заключается в создании интернет-портала, посвященного подвигам самых обычных людей. Напомним, что на реализацию данного проекта представительница Мордовии получила грант Президента России, а сейчас планирует продолжить свою работу и снять видеоролики о подвигах детей. Идея заключается в том, что каждую неделю известный человек будет читать вслух историю подвига ребенка. Команда Натальи реализует этот проект своими силами с апреля этого года. На данный момент на канале «Время героев» в ютубе можно увидеть 28 роликов с участием известных российских звезд, которые читают истории взрослых людей.

- Мы хотим сконцентрировать внимание на историях детей и подростков, поскольку именно на примере своих ровесников легче всего учиться, ассоциировать себя с ними. Также мы хотели бы обратиться к актерам, телеведущим, спортсменам, которые более интересны молодому поколению, - рассказала редактор проекта «Подвиги» Наталья Широкова.

Проект Ирины Тарасовой в номинации «Творческая работа» - это серия рисунков, которые рассказывают о добрых делах волонтеров. Работа носит название «Дари добро! Волонтером может стать каждый».

Всего финалистами конкурса стали 190 человек, с 1 по 10 ноября состоится народное голосование, по итогам которого выберут по одному победителю в номинациях «Доброе дело» и «Творческая работа», в категории «Социальный проект» определят по одному победителю в двух возрастных категориях (старше 18 лет и от 14 до 17 лет). Наталье Широковой и Ирине Тарасовой нужна ваша поддержка. Отдать свой голос можно на сайте «Доброволец России.рф».

Отметим, что конкурс «Доброволец России» является частью платформы «Россия - страна возможностей». В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, победители получат гранты на реализацию своих проектов в размере до двух миллионов рублей. Победители будут объявлены на Международном форуме добровольцев в Сочи 2-5 декабря 2019 года.

Юлия Емельянова