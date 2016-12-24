Фальшивки в обмен на Айфоны

В Саранске будут судить жителей Ульяновской области за незаконный сбыт поддельных банковских купюр

Ленинский суд Саранска в скором времени приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении двух жителей Ульяновской области. 34-летний Александр Бутузов и 21-летний Артем Саблин обвиняются в незаконном сбыте поддельных банковских купюр.

По версии следствия, 19 марта этого года молодые люди приехали в Мордовию в стремлении по-быстрому «впарить» здесь простакам фальшивые банкноты и оперативно убраться с просторов республики. Правоохранители установили, что предприимчивые молодые люди находили через сайт «Авито» желающих продать дорогие мобильники, затем договаривались с продавцом о вечерней встрече. Так, на 14 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей они купили пару «Айфонов». Распознать фальшивку обманутым горожанам удавалась не сразу - купля-продажа осуществлялась в плохо освещенных местах.

«Сбыть еще несколько фальшивок на территории Саранска одному из злоумышленников помешала бдительность горожанки, которая, усомнившись в подлинности банкнот, перед тем как продать свой телефон, попросила зайти в банк, чтобы проверить купюры. Обвиняемый в ответ предложил перевести ей деньги на банковский счет и под предлогом пополнения через терминал своей банковской карты скрылся. В этот же вечер подельники покинули пределы Мордовии», - рассказали в МВД региона.

Установить личность злоумышленников удалось сотрудникам УЭБиПК МВД по РМ, реализовавшим широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия на территории сразу нескольких регионов.

«Совместно с СОБР «Звезда» регионального Управления Росгвардии при содействии УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области их задержали по месту жительства. У одного из фигурантов при обыске в доме была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра Банка России номиналом 5 000 рублей. Приобретенные на территории Республики Мордовия телефоны обвиняемые реализовали за 60 000 рублей неустановленным лицам», - сообщает пресс-служба ведомства.

Позже выяснилось, что март стал для задержанных прибыльным не только благодаря нашей республике. Аналогичные преступления парни совершили на территории Самары, где сбыли 8 пятитысячных подделок.

Заметим, что мать одного из задержанных - Артема Саблина - работает старшим следователем в Ульяновском подразделении полиции. В их доме при обыске и была найдена фальшивка номиналом 5 тысяч рублей. В суде женщина заявила, что об этой преступной деятельности сына не догадывалась, хотя парень уже был судим ранее. Первое уголовное дело на него завели за кражу автомагнитолы. Сейчас он числится студентом-заочником Ульяновского авиационного колледжа.

«Как мать я взяла его в ежовые рукавицы и прижала к ногтю. Но Артем потом снова вышел из-под контроля. Обещаю, что сейчас я еще более жестко возьму его на поруки», - высказалась женщина.

Тем временем в суде выяснилось, что придумал денежную махинацию старший товарищ Саблина - Александр Бутузов. 34-летний мужчина также имеет судимость и даже успел отсидеть в колонии строгого режима. В последнее время трудился менеджером в коммерческой фирме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



